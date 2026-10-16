Пещера променя облика си и отваря нови възможности

Инвестиции не само в проекти, а в живота на хората

Пещера се променя едновременно в няколко посоки - от градската и образователната инфраструктура до спорта, бизнеса и туризма. Общината реализира 15 проекта за близо 10 млн. евро само по Плана за възстановяване и устойчивост, а сред големите инвестиции е и новата многофункционална спортна зала. За това как тези проекти трябва да променят не само облика, но и живота в града, разговаряме с кмета на Пещера Йордан Младенов. Той е категоричен, че голямата цел не е броят на реализираните проекти, а Пещера да бъде град, в който хората виждат перспектива за себе си и семействата си.

- Г-н Младенов, ако трябва да посочите промяната, която жителите на Пещера най-силно усещат в ежедневието си през този мандат, коя бихте избрали и защо?

Ако трябва да посоча една промяна, това е видимото обновяване на градската среда и инфраструктурата. По-важното обаче е, че зад отделните проекти вече има последователна политика.

Работим едновременно по жилищна, образователна, спортна и публична инфраструктура. Само по Плана за възстановяване и устойчивост реализираме 15 проекта за близо 10 млн. евро. Това са инвестиции, които променят сгради, улици, пространства и условията, в които хората живеят и работят.

Един град не се променя с един проект, а когато много неща започнат да се случват едновременно и да се допълват. Целта ни е Пещера постепенно да придобива облика на съвременен, подреден и удобен за живеене град.

- Успявате ли вече да наложите принципа първо да се решава проблемът под земята, а след това да се ремонтира улицата? Кои квартали и основни улици са следващите, в които хората ще видят цялостна промяна?

Това е един от основните принципи, по които трябва да работим. Няма логика да направим нова улица, а след година или две да я разкопаем заради стара ВиК мрежа.

Затова търсим комплексно решение - ВиК, отводняване, тротоари, осветление, настилки и благоустрояване. Това понякога прави процеса по-бавен и сложен, но в дългосрочен план е много по-разумно.

Имаме още улици и квартали, които се нуждаят от цялостно обновяване, и ще продължим поетапно. Не искам да обещавам ремонт само заради самия ремонт. Когато една улица бъде завършена, трябва да знаем, че проблемът е решен устойчиво.

Какво трябва да се случва в Младежкия център, за да стане той истинско място за младите хора, а не просто още една обновена сграда? И какво още трябва да предложи Пещера, за да има един млад човек причина да остане и да гради бъдещето си тук?

Една сграда сама по себе си не решава нищо. Младежкият център ще има смисъл, ако в него постоянно има живот - обучения, инициативи, доброволчески дейности, културни и образователни събития и възможности младите хора да реализират собствените си идеи.

Но задържането на младите изисква много повече - добро образование, работа, спорт, култура, нормална градска среда и достъп до услуги. Най-важното е усещането, че можеш да изградиш живота си тук.

Пещера има сериозно предимство - реална икономика и работодатели. Нашата задача е да свържем това с образованието и възможностите за младите хора.

Как си представяте ролята на новата спортна зала след нейното завършване - само като дом на спорта в Пещера или като място, което може да привлече национални състезания, турнири и публика от цялата страна?

Категорично не я виждаме само като зала за местните клубове. Разбира се, първата й задача е да даде много по-добри условия на децата и спортистите от Пещера, но потенциалът й е по-голям.

При инвестиция от близо 11 млн. лева трябва да мислим за този обект като част от развитието на целия град. Една съвременна многофункционална зала може да бъде домакин на турнири и състезания на национално ниво.

Това означава повече посетители, по-голяма видимост за Пещера и допълнителни възможности за хотелите, ресторантите, търговските обекти и услугите. Искаме залата да бъде пълна и когато Пещера е домакин на голямо спортно събитие.

- Какво може Пещера да предложи днес на един нов инвеститор и има ли вече интерес към нови производства? В кои отрасли виждате най-голям шанс градът да привлече инвестиции и добре платени работни места?

Най-голямото ни предимство е, че Пещера вече има изградена индустриална среда и традиции. Тук работят компании с квалифицирани служители и позиции на международни пазари. За новия инвеститор това е важен сигнал, че градът има работеща икономика и човешки ресурс.

За да привличаме още инвестиции, са необходими добра инфраструктура, предвидимост, бърза комуникация с институциите и подходящи кадри. Потенциал виждаме най-вече в производства с по-висока добавена стойност, технологични дейности и преработваща промишленост, които могат да използват вече изградената индустриална база.

За мен обаче не е важно просто да дойде поредното предприятие. Трябват ни инвестиции, които създават устойчиви и добре платени работни места и дават перспектива на хората.

- Може ли Пещера да изгради собствен модел, при който местният бизнес участва много по-активно в подготовката на учениците - чрез професионално и дуално обучение, стажове и гарантирана възможност за работа след завършването?

Да, и това е една от най-важните задачи пред нас през следващите години. Не можем да говорим за развитие на икономиката без кадри, а проблемът с кадрите няма как да бъде решен, ако училището и бизнесът работят отделно.

Учениците трябва още в училище да виждат как изглежда реалната професия, да придобиват практически знания, да преминават стажове и да се срещат с бъдещи работодатели. Дуалното обучение е един от инструментите, но зад него трябва да има реална ангажираност на бизнеса и истинска перспектива за ученика.

Ако едно дете от Пещера знае, че след завършването си може да има професия, добро възнаграждение и развитие именно тук, това е много силен аргумент да остане.

- Може ли моделът от квартал „Пирин“ - община, бизнес и граждани да търсят решение заедно - да бъде използван и при други проблеми, които Пещера носи от десетилетия? Кои са следващите такива казуси, които искате да приключите?

Това е един от важните изводи от случая с квартал „Пирин“. Когато има диалог, всяка страна поеме своята отговорност и се търси практично решение, дори проблеми, натрупвани с години, могат да бъдат решени.

Общината не може сама да приключи всеки казус. Понякога са необходими държавни институции, бизнесът, гражданите или други партньори. Важното е да не търсим виновник, а решение.

В Пещера има и други стари проблеми, свързани със собственост, инфраструктура, градоустройство и благоустрояване. Ще работим по тях последователно, защото всеки приключен стар казус позволява на града да гледа напред.

Как искате да изглежда новият пазар на Пещера и може ли той да се превърне не просто в по-хубаво търговско пространство, а в място, което дава повече възможности на местните производители и семейния бизнес?

Именно това е идеята. Пазарът не е просто сграда или търговска площ, а част от ежедневието и местната икономика.

Искаме по-добри условия както за търговците и производителите, така и за хората, които пазаруват. Местният производител и малкият семеен бизнес трябва да имат място, където да бъдат видими и да предлагат продукцията си.

Затова модернизацията трябва да върви с ясна концепция за управлението и развитието на пазара. Целта ни е той да бъде живо градско пространство, а не просто обновен обект.

- Как се превръща Пещера от място, което туристът посещава за няколко часа, в дестинация за цял уикенд? Какво още липсва - повече събития, места за настаняване, нови туристически маршрути или по-силна обща реклама на района?

Пещера вече има добра туристическа основа. Крепостта „Перистера“ е най-разпознаваемият ни символ, но не трябва да спираме дотам.

За да остане туристът за цял уикенд, трябва да му предложим цялостно преживяване - история, природа, храна, култура, събития и активна почивка. Необходими са по-добра свързаност между обектите, повече маршрути и събития, по-силно представяне на местната кухня и традициите и достатъчно места за настаняване.

Трябва да мислим и за Пещера като част от по-голям туристически район. Туристът не се интересува от административните граници, а от преживяването. Ако му предложим маршрут, който съчетава Пещера, Родопите, културното наследство и местната кухня, шансът да остане повече от няколко часа е много по-голям.

- Какво трябва още да промените в Пещера, за да бъде градът все по-силен избор не само за хората, които са родени тук, но и за семейства и специалисти, които могат да изберат Пещера за своето ново място за живот?

Това е големият въпрос и всъщност той стои в основата на всичко, което правим.

Хората не избират място за живот само заради една улица, едно училище или едно работно място. Те избират среда - сигурност, добра работа, образование за децата, спорт, култура, подреден град, достъпни услуги и нормално ежедневие.

Пещера има много от тези предпоставки - индустрия, работни места, природа, история, близост до големи градове и силна местна общност. Нашата задача е да ги развиваме и да ги свържем в една добра среда за живот.

Искам след няколко години да не говорим само колко проекта сме реализирали, а дали тези инвестиции действително са променили живота на хората. Ако едно младо семейство може да намери работа, да даде добро образование на децата си и да има спорт, култура и свободно време, без да напуска града, тогава сме постигнали истински резултат.

Целта ни е Пещера да не бъде просто град с обновена инфраструктура, а град с перспектива - място, в което хората виждат бъдещето си и имат причина да останат.