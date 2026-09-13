Отлична новина за кредитния рейтинг на България от световна агенция
Standard & Poor's потвърди рейтинга на България и положителната перспектива
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Standard & Poor's потвърди рейтинга на България и положителната перспектива
Затова не е лишено от логика да има двама съпредседатели в ДПС
S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на страната ни
Fitch Ratings повиши перспективата пред рейтинга ‘BBB’ на България
Брюксел. Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (Standard & Poor's) промени от "стабилна" в "негативна" перспективата по рейтинга на ц...
Ню Йорк. Рейтинговата агенция Фич (Fitch) запази най-високия кредитен рейтинг AAA на САЩ, но с отрицателна перспектива, съобщава АФП. Агенцията поясн...