Надежда Казакова, кмет на Брацигово: Докато пазим наследството - пазим България!

Брацигово се превърна за поредна година в център за международна среща на институции, университети, експерти – реставратори, архитекти, инженери, строители и хора, ангажирани с опазването на културното наследство.

От 1 до 3 октомври в рамките на форума „Брацигово – Каменният поток на времето“, в града се проведоха, кръгла маса, изложби, детски работилници, детски и фотографски конкурси, посветени на храмовата архитектура и опазването на духовните светилища като архитектурно и културно наследство.

22 лектори, 2 практически работилници и 5 изложби превърнаха форума в пространство не само за професионални дискусии, но и за практически обмен, култура, традиционни занаяти и среща на различни поколения с архитектурното наследство.

Духовно наследство през вековете

Опазване и адаптация на храмовете в съвременния свят“, бе основната тема на големия международен форум, който събра на едно място представители на държавните институции, министерства, университети, професионални организации и водещи специалисти от България и чужбина.

Дискусията постави въпросите за състоянието на храмовото наследство, финансирането и организацията на реставрационните дейности, нормативната рамка, съвременните методи за укрепване и консервация, традиционните строителни техники, подготовката на нови специалисти и възможностите за по-ефективно взаимодействие между държавата, собствениците, професионалната общност и гражданското общество.

Духът на Брацигово

Кметът на община Брацигово Надежда Казакова откри откри дебатите, които продължиха повече от 3 часа. Тя направи силно емоционално изказване за ролята на културното и духовното ни наследство.

„Нека от Брацигово отново прозвучи нашето послание: Докато пазим камъка – пазим паметта. Докато пазим храмовете – пазим духа. Докато пазим делото на майсторите – пазим името на Брацигово. Докато пазим наследството – пазим България“, каза кметът Казакова.

„Искам този форум да бъде още една крачка в тази посока. Да бъде място, където историята не просто се разказва, а се осмисля. Място, където младите архитекти откриват вдъхновение, където изследователите откриват нови хоризонти, където творците откриват красота. И където всички заедно разбираме, че архитектурата е много повече от строителство. Тя е памет, превърната във форма“, допълни Казакова. Нека никога не забравяме откъде започва този разказ. Той започва от един град в Родопите. От Брацигово. От неговите каменоделци и строители. От неговите майстори. От хората, които са тръгнали по пътищата на България и са оставили след себе си храмове, които и днес се извисяват като свидетелство за силата на българския дух. Техният каменен поток е потекъл през времето. И ние сме тези, които днес трябва да го продължим“, категорична бе тя.

Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов и заместник областният управител Гергана Божкова участваха в дискусиите.

„Този уникален по рода си форум обединява държавните институции, академичната общност, творците, архитектите и строителите от България и чужбина в общата кауза за опазване на миналото ни“, заяви Богословов. Той подчерта значимостта на прочутите майстори от Брациговската архитектурно-строителна школа, които са съградили едни от най-впечатляващите православни църкви, манастири и камбанарии и са оставили траен отпечатък върху културната памет и самочувствието на българския народ през Възраждането. Областният управител благодари на чуждестранните участници за споделения опит в опазването и реставрацията на световни храмови шедьоври от Италия, Румъния и Мароко.

Той допълни, че държавната и местната власт трябва да продължат съвместната си работа за постигането на една от основните цели на форума – превръщането на бившия строителен техникум в Брацигово в Международен център за архитектурно-строителна реставрация, който да подготвя бъдещите поколения архитекти, инженери и реставратори.

Чуждестранните гости

Сред най-очакваните международни гости бе инж. Франческо Канали от Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, структурата, отговорна за строителните, консервационните и реставрационните дейности на Миланската катедрала. В своето изказване той представи опита, натрупан при постоянната грижа за един от най-значимите готически храмове в Европа – катедралата в Милано.

Специална лекция изнесе Беатриче Агостини – ръководител на реставрационния отдел на Opera di Santa Maria del Fiore във Флоренция, която представи темата за традицията, приемствеността и иновациите при грижата за комплекса на Флорентинската катедрала – един от върховете на европейската архитектура, със световноизвестния купол на Филипо Брунелески.

Д-р арх. Андреа Грилето, който е директор на Assorestauro, Италианската асоциация за архитектурна, художествена и градска реставрация, разказа успешния опит за обединение на експерти, компании и технологии в областта на опазването на културното наследство.

Как се съхраняват храмовете от Древността пък обясни инж.Винченцо Калванезе – технически директор на Археологически парк „Помпей“.

Присъствието на толкова именити специалисти, които ежедневно работят с едни от най-значимите европейски паметници, даде невероятната възможност на българските експерти и институции за непосредствен обмен на практически опит и изграждане на нови професионални партньорства.

Румънският опит

„Ambulance for Monuments“, румънската организация, която спасява паметници е един от най-интересните практически европейски модели в програмата, също представи интересна презентация. арх. Вероника Ръйляну акцентира върху програмата „Ambulance for Monuments“ – „Линейка за паметници“, създадена за бърза намеса при исторически сгради, намиращи се в напреднал стадий на разрушаване или непосредствен риск от срутване.

Румънският опит постави на кръглата маса в Брацигово и един особено актуален за България въпрос: може ли подобен модел за „първа помощ“ на застрашени паметници да бъде развит и у нас?

Храмът като архитектура, занаят и живо наследство

Трима гости от Кралство Мароко – проф. Хишам Мулуди (Hicham Mouloudi), архитект и доктор по урбанистична география, Муна Мхамеди (Mouna Mhammedi) от Националното училище по архитектура в Рабат и арх. Хадиджа Кариби (Khadija Karibi), представиха различна перспектива към сакралната архитектура – култура, в която архитектурата остава пряко свързана с традиционните занаяти, материалите, декоративните изкуства и знанията, предавани между поколенията.

От Кольо Фичето до Варненската катедрала

Широк спектър от проблеми, свързани с историята, архитектурата, конструкцията и съвременното опазване на храмовете, бяха обсъдени по време на дискусиите.

Д-р Венелин Бараков направи подробно представяне на църквите на Кольо Фичето, техните планови, конструктивни и декоративни решения, които и досега имат ключово място в развитието на българската възрожденска архитектура.

Доц. д-р арх. Велина Панджарова представи темата „Храмът в контекста на средата – подходи на опазването“, поставяйки паметника не като изолиран архитектурен обект, а като част от историческата, градската и културната среда.

Проф. д-р инж. Добрин Денев разказа за един от първите християнски храмове в България, като представи археологически и архитектурни данни, свързани с късноантичната резиденция край Костинброд и ранното християнско наследство по нашите земи.

Реставрацията на Катедралния храм „Успение Богородично“ във Варна, бе представена от арх. Петър Йорданов.

Д-р арх. Милен Маринов насочи вниманието към храмовете на архитектоните Димитър Сергюв, Генчо Кънев и Генчо Новаков, представяйки още един важен пласт от развитието на българската църковна архитектура.

Светците от долината

Д-р Евгени Георгиев от Регионалния исторически музей – Русе представи изложбата „Светците от долината на Русенски Лом – покровители на два православни народа“, посветена на скалните манастири и духовното наследство по долината на Русенски Лом, което свързва България и Румъния.

Магията на дърворезбата

Финалният ден на форума постави особен акцент върху традиционните занаяти и предаването на майсторството чрез практическа работа. Проведоха се лекции и практическа работилница по дърворезба, водени от Уста Дарин Божков.

Той е възпитаник на Тревненската художествена школа и Националната художествена академия със специалност дърворезба и художествена обработка на дървото. Носител е на традиционната титла „уста“ – първомайстор, присъдена след облог за майсторство в Трявна, и продължава многопоколенческа семейна традиция в строителството и дърворезбата. Ателието му работи и по църковни иконостаси и храмови интериори.

Детска архитектурна работилница

Специално място в програмата бе отделено на децата, като се проведе детската архитектурна работилница–конкурс „СТЪКЛОПИС“, предназначена за деца и младежи на възраст от 6 до 18 години.

В рамките на творческата работа участниците се докоснаха до една от най-впечатляващите връзки между архитектурата, изкуството и светлината в храмовото пространство.

Темата за светлината бе застъпена в националния конкурс за детска рисунка „Светлината на храма през детските очи“. Младите таланти представиха своето усещане за храма като място на вяра, любов, доброта и духовна светлина чрез бои, моливи, пастели, апликации или смесени техники.

Храмовете на Брациговската школа

Отличени бяха и фотографите, участвали в конкурса „Разказът на светлината от храмовете на Брациговската школа“, изградени от майсторите на Брациговската архитектурно-строителна школа, представени чрез художественото въздействие на естествената или изкуствената светлина.

Форумът завърши с кулинарен фестивал "Вкустът на Брацигово", на който имаше конкурс за погачи това се случи в Попови и Къневи къщи към градския исторически музей.