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България ускорява визите за туристи и работници без компромис със сигурността
Снимка: Министерство на туризма

България ускорява визите за туристи и работници без компромис със сигурността

Туристическото и външното министерство създават общ механизъм за лято 2026 г., след натиск върху консулските служби и над 180 000 издадени визи за год...

27 май | 16:31
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