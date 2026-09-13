България ускорява визите за туристи и работници без компромис със сигурността
Туристическото и външното министерство създават общ механизъм за лято 2026 г., след натиск върху консулските служби и над 180 000 издадени визи за год...
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Туристическото и външното министерство създават общ механизъм за лято 2026 г., след натиск върху консулските служби и над 180 000 издадени визи за год...
3000 евро дават за готвач, разчитат на персонал от трети страни
Регистрация, биометрия и електронни данни ще заменят печатите в паспортите до 2026 г.
Евтим Милошев призова още българското Черноморие де на бъде подценявано
В бюрата по труда има почти постоянна бройка от 150 000 до 165 000 и голяма част от тях са трайно безработни и с ниска квалификация
Република Северна Македония и България трябва да разчитат на комуникация на институционално ниво, каза премиерът
Количествата са били задържани в рамките на първото шестмесечие на 2021 година
Данните са събирани преди светът да навлезе в хаоса на епидемията от коронавируса
Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел проведе с Европейската комисия първа размяна на мнения по нови доклади за в...
Обща декларация, която подкрепя държавите извън Европейския съюз, приели най-голям брой бежанци от Близкия изток - Турция, Йордания и Ливан, както и т...
Благоевград. Община Гърмен стартира изпълнението на поредния си нов проект. Целта му е създаване на информационен център за граждани на трети държави....