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Проверяват строителни фирми

Проверяват строителни фирми

Трудови инспектори влизат в над 400 строителни фирми. До края на септември те ще проверяват условията, в които се трудят работниците. Кампанията е всл...

08 август | 17:15
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