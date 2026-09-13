Две подценявани професии станаха златни! Носят невиждани заплати
Строителните фирми чакат с месеци за обучени кадри
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Строителните фирми чакат с месеци за обучени кадри
Строителните компании са в процес на интензивна подготовка за новия програмен период. Това каза Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на стро...
Трудови инспектори влизат в над 400 строителни фирми. До края на септември те ще проверяват условията, в които се трудят работниците. Кампанията е всл...
Общо над 1.2 млрд. лв. са неразплатените средства, финансирани от еврофондовете, посочват от строителната камара София. Строителни фирми предупредиха...
Браншът настоява за възстановяване на плащанията от бюджета София. Много строителни фирми са изправени пред реален фалит заради спрените плащания по...