Петрич превръща Хераклея Синтика в мощен двигател за развитие

Туризъм, история и нови възможности

Петрич се променя с темпове, които вече се виждат както в самия град, така и в над 50-те населени места на общината. Нови улици и тротоари, подменена подземна инфраструктура, модернизирани училища и детски градини, паркове и туристически обекти очертават една все по-мащабна картина на развитие. В същото време Хераклея Синтика, Рупите, Беласица и Самуиловата крепост дават на района туристически потенциал, който вече привлича нови частни инвестиции. За промените, големите цели и Петрич след години разговаряме с кмета на общината Димитър Бръчков.

- Г-н Бръчков, ако човек не е идвал в Петрич от няколко години, къде бихте го завели първо, за да му покажете: „Ето, това вече е различен град“? И как искате да изглежда Петрич, когато приключи сегашната голяма вълна от инфраструктурни проекти?

- Петрич се променя много осезаемо с всяка изминала година. Инвестиционната ни политика е да залагаме и реализираме мащабни проекти, които значително да допринасят за подобряване качеството на живот на жителите на общината - в образователната и културната инфраструктура, пътищата, градската среда, зелените пространства, улиците и тротоарите.

Именно в градската среда и уличната мрежа в града и селата се вижда най-значителната промяна. Голяма част от уличната настилка е заменена с изцяло нова, тротоарите също са обновени, но същественото е, че паралелно с това успяваме да подменяме и подземната инфраструктура - водопровод и канализация, където това се налага. Така получаваме гаранция, че през следващите години тези трасета ще бъдат по-надеждни и ще се намалят авариите и неудобствата за хората. Над 50 улици вече имат нов облик, а това видимо променя и целия град.

Много важна част от инвестиционната ни политика е обновяването на градските зелени пространства и намесите, които подпомагат подобряването на микроклимата, особено в горещ район като Петрич. Успяхме да изградим нов градски парк, какъвто Петрич никога досега не е имал, а в етап на изпълнение са още два парка. В големите села също обновяваме и реконструираме парковите пространства, така че те да допринасят за по-доброто качество на живот на хората.

- Как се управлява община с толкова много населени места така, че хората в селата да усещат, че развитието стига и до тях? Кои са най-важните инфраструктурни проблеми извън Петрич, които искате да решите през този мандат?

- Община Петрич не е само градът. Ние сме общината с най-много населени места в Югозападна България - над 50, и всяко от тях има своите специфични проблеми. Опитваме се да сме в постоянен контакт с кметовете и кметските наместници и да направим селата ни атрактивни, функционални и красиви.

Няма село в общината, в което да не е направена инвестиция както в техническата, така и в образователната инфраструктура. Детски градини и училища вече имат обновени и енергийно ефективни сгради, облагородени дворни пространства, нови спортни площадки и спортни салони.

През последните години обърнахме сериозно внимание и на читалищата в селата. Те са особено важни, защото пазят духа и традициите на местните общности и ни съхраняват като нация със собствена идентичност.

Образованието също е решаващо не само за децата, но и за това дали едно младо семейство ще остане да живее на дадено място. Всички училища в селата вече са с обновена инфраструктура, имат модерен и приветлив вид, а това се усеща от децата и съответно от техните родители.

- Как ще превърнете Хераклея Синтика от археологическа сензация в истински икономически двигател за Петрич? Имате ли конкретна цел след няколко години туристите да остават не за два часа, а за два-три дни в общината?

- Хераклея Синтика вече е сред най-разпознаваемите археологически обекти в България и носи огромен потенциал за туризма. Малко общини могат да съберат на едно място Хераклея Синтика, Рупите, наследството на Ванга, Беласица и Огражден, Самуиловата крепост, минералните извори и възможностите за винен и селски туризъм.

Потенциалът е огромен, но за туриста тези места трябва да започнат да изглеждат като части от един цялостен продукт. Направили сме много в тази посока, но, разбира се, има още какво да се случи.

Цифрите обаче са категорични - туризмът се превръща във водещ икономически отрасъл през последните няколко години. Частните инвестиции се увеличават, строят се нови хотели, които да поемат туристопотока, а инвестициите в услуги също растат. И местните хора, и гостите на града усещат, че в туристическо отношение Петрич се развива осезаемо.

За нас е важно, че си поставяме ясни цели и разработваме програми за следващите 20-30 години. Потенциалът, с който разполагаме, го изисква и ни задължава. Темповете са бързи, но успяваме да надграждаме и да развиваме дестинацията, която става все по-разпознаваема.

- Има ли Петрич амбицията да изгради една силна туристическа марка, която да обедини Рупите, Хераклея Синтика, Беласица и Самуиловата история? Какво още липсва - инфраструктура, реклама, места за настаняване, събития - за общината да стане целогодишна туристическа дестинация?

- Имаме ясна политика за това и развиваме дестинацията като общ продукт. Смятам, че туристите вече усещат и забелязват това. Бизнесът също.

Хераклея Синтика и Историческият музей в Петрич безспорно са ракетоносителите. С мащабите, с които се развиха тези два обекта, Петрич стана много по-разпознаваем и придоби свой туристически облик.

Историческият музей вече втора година представя Хераклея Синтика в цяла Европа с мобилни и постерни изложби. Унгария, Словакия, Полша и Гърция вече са видели величието на Хераклея Синтика, а покрай нея представяме и целия регион - виното, културните традиции, минералните извори и природното наследство.

Вече планираме и 2027 г. - Турция, Австрия и Норвегия също ще могат да разберат, че в най-южния край на България има изключително богатство от световно ниво. И всичко това е събрано на територията на община Петрич.

- Печели ли Петрич достатъчно от това, че е на две граници - с Гърция и Северна Македония? Какво трябва да се направи, за да не бъдете просто място, през което хора и стоки преминават, а град, в който инвеститорите решават да останат и да развиват бизнес?

- Особена привилегия е местоположението на града ни. Двете граници, добрата транспортна свързаност и особено близостта до АМ „Струма“ са фактори, които дават своя принос.

Икономическият, търговският и културният обмен са част от ежедневието тук от десетилетия. Ние успяваме да надграждаме това и да развиваме региона, възползвайки се именно от тези дадености.

Петрич става все по-атрактивна локация за инвестиции, а това е показателно за политиките, които водим.

- Какъв Петрич искате да оставите след края на този мандат? Какво трябва да има градът, за да може един млад човек или едно семейство съзнателно да кажат: „Имам избор, но избирам да живея и да се развивам тук“?

- Красив, благоустроен и в постоянен прогрес - такъв искам да виждам Петрич и за такъв Петрич работи екипът на общинската администрация вече повече от 10 години.

Много хора вече избират Петрич и остават тук. Имаме постоянен положителен прираст на населението и това се усеща в града.

Жив, динамичен и развиващ се - това е Петрич. И ние ще продължим да надграждаме постигнатото.