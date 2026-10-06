„Парад по Дунав“ се разраства до тридневно събитие през 2027 г.

Община Русе и румънската асоциация „Арпатия“ започнаха подготовката за второто издание на трансграничната инициатива „Парад по Дунав“. Датите за следващото издание вече са определени – събитието ще се проведе от 25 до 27 юни 2027 г., като организаторите предвиждат тридневен формат с активности по двата бряга на Дунав. Това стана ясно по време на работна среща в сградата на Община Русе, в която участваха заместник-кметовете Златомира Стефанова и Борислав Рачев и председателят на румънската асоциация „Арпатия“ Дан Балинт. Срещата постави началото на съвместната организация за следващото издание и очерта основните направления за развитие на инициативата.

Първото издание на „Парад по Дунав – Два бряга, една река“ събра над 200 участници с плавателни съдове от България и Румъния. Инициативата беше включена и в официалния календар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR).

През 2027 г. събитието ще разшири своя формат от еднодневен парад в тридневна инициатива, която ще съчетае плавателната част с културни, спортни и занимателни активности. Предвиждат се концерти на открито, творчески занимания, кулинарни зони, демонстрации и възможности за по-активно участие на жителите и гостите на Русе и Гюргево.

В подготовката за следващото издание вече се очертава и по-широко международно участие. След провеждането на първия „Парад по Дунав“ интерес към инициативата е заявен и от екипажи и клубове от Сърбия, което създава възможност през 2027 г. в нея да се включат участници от още една дунавска държава.

Русенският кей и румънският остров Мокану отново ще бъдат сред основните места за провеждане на събитията. Идеята е чрез обща програма от двете страни на реката инициативата да насърчи трансграничните контакти, туризма и културния обмен и да утвърди Дунав като пространство за срещи и съвместни инициативи.

По време на работната среща заместник-кметовете Златомира Стефанова и Борислав Рачев и Дан Балинт обсъдиха и конкретните организационни направления, по които българските и румънските партньори ще продължат да работят през следващите месеци.