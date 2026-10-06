Регионални

„Парад по Дунав“ се разраства до тридневно събитие през 2027 г.

Инициативата ще се проведе от 25 до 27 юни

„Парад по Дунав“ се разраства до тридневно събитие през 2027 г.
06 окт 26 | 16:45
47
Фатме Мустафова

Община Русе и румънската асоциация „Арпатия“ започнаха подготовката за второто издание на трансграничната инициатива „Парад по Дунав“. Датите за следващото издание вече са определени – събитието ще се проведе от 25 до 27 юни 2027 г., като организаторите предвиждат тридневен формат с активности по двата бряга на Дунав. Това стана ясно по време на работна среща в сградата на Община Русе, в която участваха заместник-кметовете Златомира Стефанова и Борислав Рачев и председателят на румънската асоциация „Арпатия“ Дан Балинт. Срещата постави началото на съвместната организация за следващото издание и очерта основните направления за развитие на инициативата.

Първото издание на „Парад по Дунав – Два бряга, една река“ събра над 200 участници с плавателни съдове от България и Румъния. Инициативата беше включена и в официалния календар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR).

През 2027 г. събитието ще разшири своя формат от еднодневен парад в тридневна инициатива, която ще съчетае плавателната част с културни, спортни и занимателни активности. Предвиждат се концерти на открито, творчески занимания, кулинарни зони, демонстрации и възможности за по-активно участие на жителите и гостите на Русе и Гюргево.

В подготовката за следващото издание вече се очертава и по-широко международно участие. След провеждането на първия „Парад по Дунав“ интерес към инициативата е заявен и от екипажи и клубове от Сърбия, което създава възможност през 2027 г. в нея да се включат участници от още една дунавска държава.

Русенският кей и румънският остров Мокану отново ще бъдат сред основните места за провеждане на събитията. Идеята е чрез обща програма от двете страни на реката инициативата да насърчи трансграничните контакти, туризма и културния обмен и да утвърди Дунав като пространство за срещи и съвместни инициативи.

По време на работната среща заместник-кметовете Златомира Стефанова и Борислав Рачев и Дан Балинт обсъдиха и конкретните организационни направления, по които българските и румънските партньори ще продължат да работят през следващите месеци.

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема русе
Още от Регионални
Коментирай