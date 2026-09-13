Две нарушения и без книжка: Какво се променя за шофьорите
МВР затяга контрола над джигитите на пътя
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МВР затяга контрола над джигитите на пътя
Населено място, на което никой не обръщаше внимание, става имотен вулкан
Ремонтът ще трае половин година
Бъдете смели и сърцати, призова Славка Бозукова
Раждането на легендата за българска армия
Само когато сме единни, България ще има добро бъдеще, каза още той
Честванията започват днес с поредица от събития
Тя разказа вдъхновяващо за битката при Сливница
Капитаните победиха генералите, Европа онемя
Какво разказаха жители на Сливница
Епицентърът е би в района на село Братушково
С мярка „подписка” е освободен от ареста Адриан Антонов
Протестиращите настояват за по-строги наказания за шофьорите
Инициативен комитет ще представи резултатите от срещите с институциите
Тежка катастрофа и в "Горна Баня"
Причините за ПТП тепърва ще се установяват
Протестиращи настояват на младите шофьори да им бъде забранено да карат нощем
Противоречия с версията на защитата на Адриан за инцидента
Съдът го остави за постоянно в ареста
Младежът е с книжка от 3 месеца