Урок по родолюбие за 140 години от Сливнишката битка

Над 70 ученици оъ 4. до 7. клас от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Сливница получиха незабравим урок по родолюбие по повод 140 години от Сръбско-българската война. Събитието започна с емоционални изпълнения – Росица Йосифова изпя народната песен „Ибиш ага“, а Чавдар Илиев рецитира вълнуващото стихотворение „Новото гробище над Сливница“. Още с първите думи и звуци вниманието на учениците бе приковано – над час те слушаха с широко отворени очи за славните страници от българската история.

Дискусията „Битката при Сливница – българското военно чудо“ бе организирана от в. „Стандарт“ и Общество „Културно наследство“. В залата прозвучаха вдъхновяващи слова, исторически факти и послания за единство, смелост и вяра в България.

„Историята не е само в учебниците – тя живее в нас“

С тези думи издателят и главен редактор на „Стандарт“ Славка Бозукова откри срещата. Тя подчерта, че целта не е да се преповтарят уроци, а да се направи пътешествие във времето – към чудесата на България и към героите, които са я изградили.

„България е най-старата държава в Европа, която никога не е сменяла името си. Тук е открито най-старото обработено злато във Варна и най-древният град – Провадия-Солницата. Нашата писменост обединява над 150 милиона души по света,“ припомни тя.

„Имаме над 50 000 артефакта и сме сред първите три държави в Европа по културно наследство. Имаме природни и духовни чудеса, с които да се гордеем. Но най-голямото чудо на България са хората – нашите герои, нашите будители, нашите войници,“ каза още Бозукова.

Вдъхновено тя разказа и за Сливнишката битка, наречена „войната на капитаните срещу генералите“.

„Българската армия, съставена от млади офицери, доброволци и дори ученици, побеждава многократно по-голяма сръбска войска. Това е чудото на българския дух. Победата изненада цяла Европа – младата държава показа, че е достойна да бъде свободна и независима,“ заяви тя.

В края на речта си Славка Бозукова се обърна към младите хора:

„Битката при Сливница не е просто военна победа – тя е урок по смелост, по любов към България и по вяра в себе си. Когато животът ви изправи пред трудности, спомнете си за онези млади капитани и доброволци, които тръгнаха „на нож“ за родината. България винаги е побеждавала, когато е била единна.“

Васко Стоилков: „Гордейте се, че живеете на това място“

Кметът на Сливница Васко Стоилков също се обърна към учениците и гостите.

„Всеки по своему си пази спомена, но всички ние трябва да се гордеем, че живеем на това място. Това е подвиг във военната история на целия свят – такова чудо няма никъде,“ каза той.

Стоилков разказа за празничната програма по повод годишнината.

Днес започва поредица от събития, като в 19:00 ч. в града ще пристигне министър-председателят Росен Желязков, за да открие обновения площад. Вечерта ще завърши с тържествена заря.

Сред новостите е реставрираният път до Пантеона и обновеното осветление.

В неделя, 16 ноември, ще се проведе грандиозна възстановка с над 400 доброволци, които ще пресъздадат бойните действия от 1885 г.

На 19 ноември ще се отбележи и Празникът на Сухопътните войски.

„Ако тогава се бяхме огънали, нямаше да сме това, което сме днес. Гордейте се!“ – призова Стоилков.

Акад. Георги Марков: „Сливница е началото на националното обединение“

Историкът акад. Георги Марков откри своето слово с думите:

„След 15 години се радвам, че отново съм тук. Битката при Сливница се случва само седем години след като България възкръсва на политическата карта на Европа.“

Той припомни, че след Берлинския конгрес България е разпокъсана на пет части – Княжество България, Източна Румелия, Северна Добруджа, Поморавието и Беломорието.

а

„Нашият национален идеал е бил събирането на всички българи под една държавна стряха. Съединението е първият успешен опит за национално обединение,“ подчерта акад. Марков.

Той разказа и за хода на войната:

„Преди Сръбско-българската война западната граница е била слабо охранявана, защото войските са очаквали нападение от Османската империя. По време на войната съотношението е било седем към едно в полза на сърбите – те очаквали на шестия ден да влязат в София и да пият бяло кафе.“

Но българската армия успява да прехвърли части от югоизточната граница и в тридневните сражения край Сливница (5–7 ноември 1885 г.) разгромява противника.

„Железопътната линия тогава стига само до Септември – оттам войниците вървят пеш или по двама на кон, както при Шипка,“ разказа историкът.

След победата нашите войски настъпват до Пирот, а на 9 декември е подписано примирие.

„Тази война е нашата победоносна епопея и началото на българското национално обединение. Тя доказа, че благодарение на бойния дух можем да постигнем това, което великите сили ни отказваха – Съединението,“ заяви акад. Марков.

Той допълни, че по време на войната сградата на Народното събрание е служила за болница за ранените войници.

„Трябва да отбелязваме тази война, защото тя ни обединява. Само когато сме единни, България има бъдеще,“ завърши той.

Урок по смелост и признателност

Учителят по история Маргарита Божкова от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ припомни, че именно в Сливница се решава съдбата на Съединението и на България.

„На всяка педя земя тук е пролята кръв на знайни и незнайни герои. Мъжете тръгват по върховете с пушка в ръка, жените месят хляб, перат дрехи и помагат на войниците. Благодарение на тях е спасено Съединението,“ каза тя и завърши с думите: „Честит празник!“

Дискусията завърши отново със Славка Бозукова, която се обърна към младите хора:

„Бъдете смели и сърцати. Запомнете – има два вида хора: такива, които вярват в чудесата, и такива, които ги правят. Пожелавам ви да бъдете от тези, които ги правят.“

Кметът от своя страна връчи плакети на гости, като израз на благодарност.

