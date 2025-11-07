Кметът на Сливница с призив към младите: "Гордейте се"

Сливница отбелязва 140 години от едно от най-значимите събития в новата българска история – Сливнишката битка. Кметът на общината Васко Стоилков разказа за празничната програма по време на дискусията „Битката при Сливница – българското военно чудо“, която се проведе в град Сливница по повод 140 години от Сръбско-българската война.

„Всеки по своему си пази спомена, но всички ние трябва да се гордеем, че живеем на това място. Това е подвиг във военната история на целия свят – такова чудо няма никъде“, каза Стоилков.

По думите му, честванията започват днес с поредица от събития, които ще продължат през следващите дни. Министър-председателят Росен Желязков ще пристигне в Сливница в 19:00 часа, когато ще се състои и официалното откриване на площада, завършващо с тържествена заря, която ще бъде много мощна. Сред новостите е и реставрираният път до Пантеона и обновеното осветление.

В неделя, 16 ноември, ще се проведе грандиозна възстановка на бойните действия, в която ще участват над 400 доброволци от цялата страна. Те ще пресъздадат ключови моменти от сраженията, за да напомнят на поколенията за храбростта и саможертвата на българските войници.

На 19 ноември честванията ще продължат с Празника на Сухопътните войски.

Историци определят Сливнишката битка като най-важната в новата българска история. „Ако тогава се бяхме огънали, нямаше да сме това, което сме днес“, припомни кметът Стоилков, завършвайки с призива: „Гордейте се!“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com