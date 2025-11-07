Славка Бозукова: Битката при Сливница е урок по смелост и любов към България

„Историята не е само в учебниците – тя живее в нас, в нашите избори, в нашата отговорност.“

С тези думи издателят и главен редактор на “Стандарт” Славка Бозукова се обърна към учениците и гостите по време на дискусията „Битката при Сливница – българското военно чудо“, която се проведе в град Сливница по повод 140 години от Сръбско-българската война.

„Днес няма да се изпитваме, а ще направим едно пътешествие във времето, за да влезем в света на чудесата на България – в богатството, което ни прави горди наследници на една велика държава,“ каза Бозукова в началото на своята лекция.

Тя припомни, че България е най-старата държава в Европа, която никога не е сменяла името си, че тук е открито най-старото обработено злато във Варна, най-древният град – Провадия-Солницата, както и че нашата писменост обединява над 150 милиона души по света.

„Имаме над 50 000 артефакта, които ни нареждат сред първите три държави в Европа по културно наследство. Имаме природни и духовни чудеса, с които да се гордеем. Но най-голямото чудо на България са хората – нашите герои, нашите будители, нашите войници,“ подчерта тя.

Бозукова разказа вдъхновяващо за битката при Сливница, наречена „войната на капитаните срещу генералите“. Тя припомни, че българската армия, командвана от млади офицери и подкрепена от доброволци и ученици, постига невиждана победа срещу многократно по-голяма сръбска войска, доказвайки, че духът и любовта към родината могат да надвият страха и превъзходството на противника.

„Сливница е чудото, което показва силата на българския дух. Победата ни изненада цяла Европа – младата българска държава се изправи и показа, че е достойна да бъде свободна и независима,“ каза още Бозукова.

Тя завърши с послание към учениците:

„Битката при Сливница не е просто военна победа. Тя е урок по смелост, по любов към България и по вяра в себе си. И когато животът ви изправи пред трудности – спомнете си за онези млади капитани, доброволци и ученици, които тръгнаха „на нож“ за родината. Защото България винаги е побеждавала, когато е била единна.“

