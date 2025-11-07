Акад. Георги Марков: Сливнишката битка е началото на българското национално обединение

„След 15 години се радвам, че отново съм тук. Битката при Сливница се случва само седем години след като България възкръсва като държава на политическата карта на Европа.“

С тези думи започна изказването си историкът акад. Георги Марков по време на дискусията „Битката при Сливница – българското военно чудо“, проведена в град Сливница по повод 140 години от Сръбско-българската война.

Академик Марков припомни, че мирният договор от Букурещ, подписан на 19 февруари, идва след Берлинския конгрес, когато България е разпокъсана на пет части – Княжество България, Източна Румелия, Северна Добруджа, Поморавието и Беломорието.

„Нашият национален идеал е бил събирането на всички българи под една държавна стряха. Съединението е първият успешен опит за национално обединение – за разлика от следващите години“, подчерта той.

По думите му великите сили се обявяват против Съединението, тъй като то нарушава решенията на Берлинския конгрес, а дори Русия – потърпевша от тези решения – също застава против.

Историкът разказа, че преди Сръбско-българската война западната граница е била слабо охранявана, тъй като основните войски са били съсредоточени на югоизток – в очакване на нападение от Османската империя.

„По време на войната съотношението на войниците е било седем към едно в полза на сърбите. Те очаквали на шестия ден да влязат в София и да пият бяло кафе“, посочи акад. Марков.

Българската армия обаче успява да прехвърли части от югоизточната граница и в тридневните сражения край Сливница, от 5 до 7 ноември 1885 г., разбива сръбските сили.

„Железопътната линия тогава стига само до Септември – оттам войниците вървят пеш или по двама на кон, както при Шипка“, допълни той.

След победата при Сливница българските войски настъпват до държавната граница и достигат Пирот. На 9 декември е подписано примирие, с което се установява изтегляне на армиите по границата.

По време на сраженията 32-хилядната българска армия се изправя срещу 40-хилядна сръбска, която има превъзходство в артилерията, но не и в духа.

„Тази война е нашата победоносна епопея и началото на българското национално обединение. Тя доказа, че благодарение на бойния дух българската армия може да постигне това, което великите сили отричаха – Съединението“, заяви акад. Марков.

Той припомни още, че по време на войната сградата на Народното събрание е била превърната в болница, където са лекували ранените войници.

„Трябва да отбелязваме тази война, защото тя ни обединява. Само когато сме единни, България ще има добро бъдеще. Ние преодоляхме волята на великите сили – Съединението бе осъществено“, завърши историкът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com