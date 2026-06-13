Акад. Георги Марков: Героите на Освобождението
68 500 войнишки гроба направили сънародниците ни признателни русофили
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68 500 войнишки гроба направили сънародниците ни признателни русофили
Само когато сме единни, България ще има добро бъдеще, каза още той
Червената армия не е освободителка, тя е окупатор
Нямаме държавници като Стамболов, казва именитият ни историк акад. Георги Марков
Унищожителна критика от акад. Георги Марков
Представи книгата си "Душесловие на Историята"
Акад. Георги Марков представя книгите си „Любомъдрие на историята”,„Българското крушение 1913” и „Душесловие на историята”
Той е държавен български мъж, написаха в писмо до премиера мъдреците
Акад. Георги Марков ще представи в петък вечерта в Добрич книгата си "Другата история на най-голямата война". Освен него своя книга ще представи и Сто...
Миналото на Дупница и Дупнишкия край описа в книга от 620 страници екип от 19 историци, ръководен от акад. Георги Марков. Върху проекта се работи от...