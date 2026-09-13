Арни пак е Т-800, Скайуокър за последно на екрана
Продължения доминират сред най-очакваните филми до края на 2019-а
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Продължения доминират сред най-очакваните филми до края на 2019-а
Нашумелият музикален хит Let it Go на актрисата Идина Мензел от анимацията Замръзналото кралство/ Frozen, която спечели две награди Оскар 2014 в катег...
Анимацията "Замръзналото кралство"/"Frozen" на Disney жъне успех след успех. След като грабна две от най-престижните филмови награди "Оскар" на 2 март...
Светла Радивоева създаде Елза за "Замръзналото кралство"
Лос Анджелес. Кинотеатър „Ел Капитан" посрещна с непривична обстановка екипа на анимацията "Замръзналото кралство", който се събра, за да отбележи све...