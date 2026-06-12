Алекс Колев проговори след драмата в Левски
Нападателят има договор с клуба до следващото лято, но няма да го изпълни
Следете всички новини, анализи и коментари за Александър Колев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нападателят има договор с клуба до следващото лято, но няма да го изпълни
Причината за изваждането на синята деветка от състава не е напълно ясна
Александър се отказал от музиката и станал консултант
Александър, синът на големия Тодор Колев, отскоро е барабанист в нова хеви метъл банда. Той я сформира със свой адаш и също именит наследник - Алексан...