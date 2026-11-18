Община Казанлък ще продължи да се грижи за шест знакови тракийски гробници и археологически обекта в региона. С решение на Министерския съвет общината получава безвъзмездно правото да ги управлява за нов десетгодишен период. Това са „Голяма Косматка“, „Оструша“, „Селската могила“, гробницата в могила „Голяма арсеналка“, Казанлъшката тракийска гробница и обектът в местността „Кантар чаир“.



Недвижимите археологически културни ценности ще останат публична държавна собственост. С решение на Министерския съвет обаче стопанисването им за следващите 10 години се прехвърля на Община Казанлък. За него ще отговаря пряко Историческият музей „Искра“.



С това ще се подпомогне по-доброто опазване и представяне пред посетителите на тракийските гробници, както и развитието на културния туризъм в региона. За последните пет години туристите в Община Казанлък нарастват устойчиво - с 18–20% годишно. Генерираните средства от посещенията се реинвестират в консервация, реставрация и поддръжка на културните обекти.



През тази година Община Казанлък подаде и групова кандидатура за включването на девет археологически обекта от Долината на тракийските царе в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Към момента в него е вписана Тракийската гробница в парк „Тюлбе“, а целта е признание да получат още обекти от богатото културно наследство на региона.

