Закопчаха Венци Белия Негър и Бонго след див екшън в София
Полицията откри 460 000 евро и наркотици
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Полицията откри 460 000 евро и наркотици
Няма значение от количеството орехи - колкото има възможност, толкова
Проектите ги изпълняваме успешно. Културата, спорта и образованието на младите хора са приоритети,казва Валентин Панайотов
Уволниха медицинска сестра заради случая с ухапаното в детска ясла 2-годишно дете. Това съобщи зам.-кметът по образование и култура на Столичната общи...
Пожар е възникнал в жилище ж. к. „Борово" в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на СДВР пред "Фокус". И уточниха, че сигналът е подаден в 9:12 час...
42-годишен румънец и двама мъже с немско гражданство на 45 г. и 34 г. са загиналите при тежката катастрофа на пътя Бяла - Русе, съобщиха от полицията....
Полицията издирва шофьор, който е блъснал пешеходец и е избягал от местопроизшествието. Инцидентът е станал в събота привечер. Сигнал за него е подаде...
Видях заряд за промяна в Борово и в цялата община. Единственото, което остава на 25-ти октомври, е да изберем за кмет Валентин Панайотов с номер 1 в б...
Пожар избухна след взрив в склад за вторични суровини в столичния квартал „Борово". Очевидци съобщават, че огънят се е прехвърлил и върху част от мага...
40 г. след откриването му прочутото Боровско съкровище се върна вкъщи. Реплика на уникалните сребърни съдове са изложени в читалището на град Борово,...
Жителите на русенския град Борово ще посрещат празниците с прекрасен подарък - дълго чаканата реплика на уникалното сребърно съкровище. Възстановката...