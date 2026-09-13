Легендарен френски клуб отваря врати
Микаел Шетри се надява да превърне отново мястото в любимо за артистите
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Микаел Шетри се надява да превърне отново мястото в любимо за артистите
„София тех парк" отваря врати днес. В него ще се реализират образователни и научни програми, както и най-новите постижения в науката и образованието,...
София. Обновената експозиция на Националния военноисторически музей ще бъде официално открита от министъра на отбраната Ангел Найденов на 7 февруари /...