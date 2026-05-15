Еврото изгуби позиции в сутрешната търговия

Еврото започна деня със спад спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт, показват данни на германски финансови платформи. Валутните пазари остават под напрежение заради очакванията около бъдещите решения на централните банки и колебанията в глобалната икономика.

Единната европейска валута се търгуваше тази сутрин на ниво от 1,1640 долара, което е понижение от около 0,3 процента спрямо нивото при затварянето на вчерашната сесия.

За сравнение, Европейската централна банка определи вчера официален референтен курс от 1,1702 долара за евро.

Анализатори отбелязват, че инвеститорите продължават внимателно да следят сигналите от Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка относно лихвената политика, тъй като всяка промяна може да доведе до нови движения на валутните пазари.

Същевременно еврото отчита леко поскъпване спрямо британската лира - с 0,12 процента до 0,8719 евро за лира. Единната валута обаче губи позиции спрямо японската йена - с 0,19 процента, както и минимално спрямо швейцарския франк - с 0,02 процента.

Пазарните участници очакват нови икономически данни от Европа и САЩ по-късно през деня, които могат да окажат допълнително влияние върху движението на основните валути.

