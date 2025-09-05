Tesla сензационно обяви! 1 трилион долара награда за Мъск

Американската компания Tesla предложи сензационна схема за изплащане на бонус за главния изпълнителен директор Илон Мъск.

Както пише Bloomberg, милиардерът може да стане първия трилионер с умопомрачителна премия от 1 трилион долара.

Компанията е подала заявление до Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ, в което подробно описва новия план, проектиран за 10 години. Ако условията му бъдат изпълнени, Мъск не само ще вземе парите, но и ще контролира 25% от акциите на компанията.

Основното условие е бърз растеж на пазарната стойност на компанията.

"През 2018 г. от Илон се изискваше да има темп на растеж от милиарди долари на Tesla. През 2025 г. се изисква да нараства с трилиони. За да бъдем точни: това трябва да създаде приблизително 7,5 трилиона долара допълнителна стойност за акционерите, за да получи премията", се казва в документа.

Tesla струва в момента малко над 1 трилион долара. През август компанията обяви, че Мъск взима бонус от почти 30 милиарда долара.

Новият план, обявен днес, трябва да бъде одобрен от акционерите.

Мъск не получава заплата за работата си в компанията, а приносът му за нейното развитие се изплаща чрез бонуси.

