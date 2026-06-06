Дете се загуби две седмици в джунгла! Ето какво го спаси

10-годишно момче се изгуби в джунглата на провинция Гуандун за две седмици, но оцеля.

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Детето изчезнало в джунглата близо до село Анхуа преди две седмици. Издирването започнало часове по-късно, като се включила цялата полиция в областта.

Две седмици обаче нямало никакви вести от малкото момче, докато един ден стар човек, който ходел да бере билки на определено място в джунглата, се върнал с малко яке, което родителите веднага разпознали.

Веднага след това полицията с кучета отишла до мястото и наблизо намерили детето, покатерено на едно дърво.

То била доста отслабнало, но здраво. Оказа се, че е оцеляло благодарение на плодовете на няколко дървета от смокини, както и на дъждовната вода, която пиело всеки ден.

На родителите после разказало, че видяло много огромни животни, но нито едно от тях не го доближило, дори през нощта.

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