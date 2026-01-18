Колекционери: Направете това, за да спечелите от левовете

Българските левове, които скоро ще останат в историята, могат да донесат неочаквана доходност от 30 до 50% над номинала само три години след изтеглянето им от обращение.

Това прогнозират водещи нумизмати в страната.

Според тях профилът на новите "инвеститори" вече е различен – от 15-годишни ученици до пенсионери, които се опитват да запазят част от националната памет и евентуално да спечелят от това.

Въпреки оптимистичните прогнози за поскъпване, реалността на колекционерския пазар е безпощадна към качеството.

За да струва една банкнота от 100 лева 150 лева след три години, тя трябва да бъде в състояние "UNC" (Uncirculated) – тоест никога да не е била в портфейл, да няма прегъвания, петна или захабяване, казва Петър Неделев, председател на нумизматично дружество "Филипопол" в Пловдив, цитиран от БНТ.

Експертите обаче предупреждават, че масовото запазване на използвани банкноти от гражданите е финансово необосновано. Захабените купюри губят платежната си стойност след крайния срок за обмен в БНБ и нямат нумизматична такава.

Уроците от 1951-ва и 1999-та

Банкнотите от 1 и 2 лева (емисия 1999 г.), които бяха заменени с монети, в момента се търгуват между 5 и 10 лева, което е петкратен ръст. Още по-драстичен е примерът с емисията от 1951 година.

"Банкнота от 1 лев в много добро състояние струва 300-400 лева, а банкнотата от 500 лева достига до 120 лева, при положение че навремето не е струвала почти нищо," обяснява Неделев.

Колекционерите отчитат засилен интерес и от българи в чужбина, които изкупуват качествени банкноти с носталгична цел, създавайки допълнителен дефицит на пазара за добре запазени купюри.

