АЕЦ „Пакш“ угасва, енергийната тревога в Унгария расте
Правителството подготвя ограничения за големите потребители, докато нивото на реката продължава да пада
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Правителството подготвя ограничения за големите потребители, докато нивото на реката продължава да пада
Съвети от големите умове как да пестите въпреки инфлацията
Te имaxa нaвици, изĸoвaни oт дeфицитa, дoĸaтo нaшитe ca фopмиpaни oт излишъĸa и лecния ĸpeдит
Икономията на гориво всъщност намалява при движение надолу по наклон
Нейното предназначение и принцип на действие все още са малко известни на повечето шофьори
Въоръжени с тези ценни съвети, можете да се насладите на хладен и комфортен дом
Зареждането става през уред, наречен киоск, който управлява всички колонки на бензиностанцията
Бизнесът по морето активно се възползва от възможността за намаление на паричната санкция
Цялостната идея за процеса
7 съвета за пестене на енергия от Resideo
В Солун сякаш никой все още не гледа сериозно на това предложение
Спecтявaнeтo нa пapи oт мeceчнaтa cмeтĸa зa eлeĸтpoeнepгия ниĸoгa нe e излишнo
Може да се окаже, че бедни семейства ще трябва да плащат ток по по-скъпата тарифа
С арсенал от методи европейците се впускат в целта за намаляване на потреблението на енергия през зимата
Забравяме ги включени, дори когато не е нужно
Яден по-малко хляб, зеленчуци и млечни продукти
Енергийната сигурност е от изключителната компетентност на отделните страни, каза министър Анна Москва
Страната трябва да е сигурна, че може да понесе предстоящите разходи за газ
Почти невъзможно е индустрията да спести 15% от горивото си, казва бизнесът
Премиерът Матеуш Моравецки настоява да има възможност да наложи вето