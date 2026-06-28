Важно от Демерджиев за мантинелите, Баба Алино и Петрохан

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира по БНР разследването на прчините за катастрофата на магистрала "Тракия", при която камион премина през мантинелата в насрещното платно и помете автомобил, в който загинаха трима души.

"Проверяваме доставката на мантинели в България, защото, ако се поразровите, ще видите, че само две дружества доставят мантинели. Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели и колко струват например в Германия и как се изграждат и колко струват в България. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани, и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Как да няма произшествия на еднолентов път, който няма габарит да се разминат два автомобила, понеже някой е решил, че за него по-важно е да усвои парите, отпуснати по една или друга поръчка", заяви той.

Министър Демерджев обясни, че вече са обобщени преписките водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор:

"Сезирал съм и.ф. главен прокурор да се прегледат внимателно производствата по пътните ремонти. ... Защото тази отговорност не е само на МВР, тя е на всички отговорни държавни институции. Не може само МВР да се справи с този проблем".

Министърът на вътрешните работи посочи, че лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества, ще има през август, като уточни, че по негово разпореждане сроковете са били съкратени, а до този момент няма лаборатории, защото "някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, въпреки че в МВР има проектант":

"Прекратих тези поръчки и се направи ремонт. Разликата е десетки пъти по-ниска цена на това, което се прави. Събрани са данни за всякакви такива поръчки в МВР и предприемаме действия в същата посока - прекратяване на всички, които можем да прекратим, или заместване с други практики, които водят до десетки пъти по-евтини плащания по тях. Само в МВР поръчките са стотици и не може да се очаква, че можем да обхванем всички за около два месеца".

Разследването "Баба Алино"

"Дълги години на всички нива държавата си е затваряла очите или мълчаливо е съдействала да се случи това, което виждаме в Баба Алино", коментира в предаването "Неделя 150" Иван Демерджиев.

"При разпитите на собственика на украинската корпорация "КУБ", която построи незаконното селище край Варна, той е посочил на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството", подчерта министърът на вътрешните работи и добави, че вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките.

"Амбицията ни е работата да продължи, докато всички, съпричастни към тази дейност, бъдат с повдигнати обвинения", категоричен беше той.

Случаят "Петрохан"

В края на своето изказване Иван Демерджиев коментира и инцидента на „Петрохан“. Той подчерта, че по всички детайли, по които има каквито и да е съмнения, ще настоява за извършването на експертизи, включително и с международно участие, за да се елиминират всякакви колебания. Картината по случая ще бъде представена публично веднага щом стане напълно ясна.

Министърът изрази съжаление, че случаят е бил използван „изключително манипулативно за политически цели“. Според него големият и съществен въпрос, на който трябва да се отговори, е дали е било възможно поне трима от загиналите да бъдат спасени и кой носи отговорност, ако това е било постижимо.

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