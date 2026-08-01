От днес е по-скъпо! Новите винетки вече са факт

От днес влизат в сила новите цени на винетките за леките автомобили до 3,5 тона и къмпинг автомобилите от категория М1, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Според новата тарифа годишната винетка вече струва 64,50 евро. Тримесечната ще бъде 35,90 евро, месечната – 19,90 евро, седмичната – 10 евро, уикенд винетката – 6,60 евро, а еднодневната – 5,30 евро, припомня БТА.

От днес се променя и компенсаторната такса за същата категория превозни средства, която вече е 46,50 евро.

От АПИ припомнят, че през август изтичат 208 988 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на своята винетка чрез секцията „Проверка на винетка“ на сайта на системата за електронни такси, като въведе регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран.

От пътната агенция призовават винетките да се купуват само от официалните канали – интернет страницата на BGTOLL, мобилното приложение, терминалите за самотаксуване, гишетата на Националното тол управление и партньорската мрежа, за да се избегнат допълнителни такси.

Шофьорите трябва внимателно да проверяват въведените данни преди плащането. При грешно въведен регистрационен номер, държава или категория на автомобила се счита, че за превозното средство не е заплатена дължимата пътна такса.

При допусната техническа грешка може да бъде направена корекция на до три символа, като заявление се подава по електронен път или на мястов Националното тол управление и областните пътни управления.

Според разчетите на правителството увеличението на винетните такси ще донесе над 22,5 млн. евро допълнителни приходи още през 2026 г., а през следващите години се очакват над 54 млн. евро годишно.