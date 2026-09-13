От днес е по-скъпо! Новите винетки вече са факт
Годишната поскъпва, променя се и компенсаторната такса
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Годишната поскъпва, променя се и компенсаторната такса
Н3 ce изпpaви пpeд дeceтилeтия нa cпopoвe и пpoтecти.
Скъпи или евтини са те
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Ню Йорк, Хонг Конг и Милано водят световната класация за градове с най-скъпи улици
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За четвърта седмица добруджанци се събраха и протестираха срещу увеличаващата се цена на винетките. Преди да проведат традиционното си автошествие по...
Някои компании са готови да манипулират данни, за да скрият провалите Огромен бюджет не означава непременно място в сърцето на геймърите Геймингът е...
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