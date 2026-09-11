Нов удар по пушачите влиза в сила от днес
Акцизът вдига стандартна кутия с поне 13 евроцента без ДДС, а държавата очаква 155,9 млн. евро допълнителни приходи
Следете всички новини, анализи и коментари за 1 Август. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Акцизът вдига стандартна кутия с поне 13 евроцента без ДДС, а държавата очаква 155,9 млн. евро допълнителни приходи
Светинята, пред която са документирани стотици чудеса и изцеления, ще остане у нас до 19 август
Годишната поскъпва, променя се и компенсаторната такса
Освещават се вода, босилек и първият мед, а традицията повелява денят да бъде посветен на здраве и духовно пречистване
Цените на електронните винетки скачат с около 30%, а годишният стикер вече ще струва над 126 лева
Най-съществената промяна е увеличаването на доходния праг
Вдигат акциза от 1 август
При нападението по последни данни са загинали 13 души, включително и деца
Санкциите за нарушителите на правилата за движение влизат в сила един месец след публикуване в "Държавен вестник"
Фармацевтичните продукти са ключова част от споразумението с ЕС
Решението е записано в бюджета
Обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на малко дете са за месец юли
София. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) прие късно в понеделник на закрито заседание новите цени на електроенергията, коит...
Изпълних условията ви, но така и не се видяхме, каза им премиерът
София. От началото на следващия регулаторен период (1 август) цената на електроенергията за всички потребители ще бъде намалена с около 5%. Това заяви...