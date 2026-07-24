Жестока трагедия на пътя! Цяло семейство загина след удар с ТИР

Четирима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на главния път Русе–Бяла. Инцидентът е станал в участъка между двата разклона за село Екзарх Йосиф и град Две могили, където са се ударили български ТИР и пътнически микробус с украинска регистрация.

По първоначална информация в микробуса е пътувало украинско семейство. На място са загинали дядото, бабата, майката и едно от децата.

При катастрофата са пострадали 43-годишният баща и 12-годишно дете. Те са транспортирани в болница и са настанени в отделението по хирургия. Лекарите следят състоянието им, като не се изключва да се наложат оперативни интервенции.

Шофьорът на товарния автомобил също е откаран за преглед, но по първоначални данни не е получил сериозни наранявания.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната, полицията и няколко линейки. Районът беше отцепен, а движението по пътя Русе–Бяла временно спря. Въведен е обходен маршрут през Две могили.

Сигнал за инцидента е подаден в 9:45 часа. В микробуса е имало деветима души.

Причините за тежката катастрофа все още се изясняват. По случая се води разследване.