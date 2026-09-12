Жестока трагедия на пътя! Цяло семейство загина след удар с ТИР
Бащата и едно от децата са в болница
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Бащата и едно от децата са в болница
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