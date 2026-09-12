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100 млн. евро за малките фирми

100 млн. евро за малките фирми

Дуалното обучение е невъзможно без участието на бизнеса, каза Томислав Дончев Малко над 100 млн. евро ще могат да усвоят още в началото на следваща...

07 декември | 21:35
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