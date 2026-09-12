България иска малките фирми да са в голямата европейска космическа индустрия
Зам.-министър Мира Йосифова постави в Брюксел акцент върху стартиращите компании, научните организации и по-малката административна тежест
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Зам.-министър Мира Йосифова постави в Брюксел акцент върху стартиращите компании, научните организации и по-малката административна тежест
Средствата са осигурени с държавна гаранция
ЕРП-та трябва да бъдат отстранени от процеса за издаване на разрешителни за фотоволтаични инсталации, каза кандидатът за депутат от листата на „Изправ...
30-те лева, с които държавата реши да субсидира високите сметки за ток на някои предприятия, няма да решат проблема, казва Елеонора Негулова
Целта ни е устойчиво, иновативно и зелено възстановяване на икономиката, казва топ финансовият експерт на ИТН
Кредитът ще е до седем години и първите 12 месеца ще бъдат гратисен период
Бизнесът е ключов играч в инициативата, каза президентът Румен Радев
99,2% от кредитите са за микро, малки и средни предприятия, каза ексикономическият министър
Срокът на проекта е удължен до 01.07.2022 г
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия с нов проект за подкрепа на бизнеса
Процедурата стартира в понеделник
Така смята Асоциацията за защита на потребителите (АЗП).
Правителството ще я обяви през август
България придобива репутация на „рай“ за пране на пари, се казва в Националната оценка на рисковете
Предлагат да отпаднат ограниченията при продажба на млечни продукти Произведените в малки ферми млечни продукти да се продават под една търговска мар...
Цачева и Марквалдер обсъждат подпомагане на двустранния бизнес Програмата за дуално обучение ще даде на бизнеса квалифицирани кадри, заяви премиерът...
Таксата "Задължения към обществото" пада само с 1 лв. на мегаватчас КЕВР ще свали с до 18% цената на тока за малките фирми от 1 юли. Това става ясно...
Продуктът "Заедно нагоре" се съобразява със силните и слабите страни на конкретния бизнес Общинска банка отпуска до 200 хил. за оборотни средства без...
Синдикати искат пакет от мерки, ако цената на електричеството се вдигне Малка фирма няма да понесе увеличението на цената на тока с 20%, ако настъпи...
Дуалното обучение е невъзможно без участието на бизнеса, каза Томислав Дончев Малко над 100 млн. евро ще могат да усвоят още в началото на следваща...