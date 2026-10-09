Парламентът вика Демерджиев за бомбените заплахи

Вълната от бомбени заплахи през последните дни влиза в Народното събрание. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на депутатски въпроси за зачестилите сигнали, които поставиха темата за сигурността отново във фокуса на общественото внимание. Той е сред седемте министри, включени в днешния парламентарен контрол. Преди това депутатите ще разгледат и важни законодателни промени, свързани с капиталовия пазар.

Демерджиев отговаря за бомбените заплахи

Една от най-актуалните теми в парламентарния контрол ще бъде поредицата от бомбени заплахи от последните дни. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще трябва да даде информация пред депутатите за действията на МВР и ситуацията около зачестилите сигнали.

Темата предизвика сериозно обществено внимание заради множеството предупреждения и последвалите проверки на различни места в страната.

Нови правила за компаниите на капиталовия пазар

Първа точка в приетата програма за пленарното заседание е първото четене на законопроект за изменение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесен от Министерския съвет.

Промените целят модернизиране на нормативната рамка на българския капиталов пазар чрез въвеждане на разпоредбите на европейска директива за структури с акции, даващи право на повече гласове.

Предвижда се дружествата, които искат да привлекат капитал чрез многостранна система за търговия, включително чрез пазар за растеж, да могат да приемат нови инвеститори, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление.

За тази цел се въвежда възможност за създаване на структура с акции с право на повече гласове.

Защита за миноритарните акционери

Законопроектът предвижда и двоен праг на квалифицираното мнозинство, който трябва да осигури допълнителна защита за миноритарните акционери.

Решенията на общото събрание, за които Търговският закон изисква квалифицирано мнозинство, ще трябва да бъдат приемани едновременно с необходимото мнозинство както от подадените гласове, така и от представените на събранието акции.

Въвеждат се и нови изисквания за прозрачност. Компаниите ще трябва да оповестяват информация за различните класове акции, правата и ограниченията, свързани с тях, както и за притежателите на акции с право на повече гласове, когато те представляват над 5% от всички права на глас.

Парламентът решава и за МБИС

В дневния ред е включен и законопроект за ратифициране на споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и българското правителство.

Документът урежда окончателно взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от споразумението за организацията и дейността на МБИС и прекратяването на членството на страната в банката.

Седем министри пред депутатите

След законодателната част е предвиден редовният парламентарен контрол. Освен вътрешния министър Иван Демерджиев пред народните представители ще застанат още външният министър Велислава Петрова-Чамова, правосъдният министър Николай Найденов, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, здравният министър Катя Ивкова, регионалният министър Иван Шишков и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова.

Така днешното заседание ще съчетае актуалната тема за сигурността с промени в правилата за бизнеса и капиталовия пазар, международните финансови отношения на България и широк кръг въпроси към изпълнителната власт.