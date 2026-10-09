Депутатите си гласуваха две седмици изборна ваканция

Президентските избори се оказаха достатъчно сериозен повод народните представители да си осигурят почти две седмици без редовни пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии. Народното събрание няма да заседава от 21 до 30 октомври включително, а реалното завръщане към законотворчеството ще бъде в сряда, 4 ноември. Така депутатите ще получат достатъчно време не само за първия тур на 25 октомври, но и за евентуалния балотаж.

За подобна пауза предварително намекна председателят на парламента Михаела Доцова. Тя съобщи, че на председателски съвет е обсъждан вариант Народното събрание да прекрати редовната си работа седмица преди вота и да се върне към нея след втория тур.

Впоследствие от „Прогресивна България“ внесоха официално предложението в дневния ред и то получи достатъчно подкрепа.

Решението беше прието със 132 гласа „за“. От тях 117 са на депутати от ПБ, 12 от ДБ и трима от ДПС. Против гласуваха 21 народни представители - всички от ГЕРБ, а един депутат от ДПС се въздържа.

Така парламентарният календар получава своеобразна изборна ваканция точно в разгара на кампанията. Формално почивката приключва на 30 октомври, но тъй като следват почивни дни и балотажът, депутатите ще се върнат в пленарната зала едва на 4 ноември.