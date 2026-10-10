Депутатите си гласуваха две седмици изборна ваканция
Парламентът спира редовните заседания от 21 до 30 октомври и ще се върне към работа чак след балотажа
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Парламентът спира редовните заседания от 21 до 30 октомври и ще се върне към работа чак след балотажа
След силна първа сесия с 28 приети закона депутатите подновяват работа с бюджет, изборни правила и важни промени в дневния ред
София. За след парламентарната ваканция бе отложено представянето на плана за действие през 2013 година на Пламен Орешарски. "Бяхме се разбрали минис...