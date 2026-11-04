Калоян Паргов: България беше на геополитически кръстопът на тези избори

Значението на избора на Илияна Йотова е ключово, тъй като България беше на геополитически кръстопът между мира и войната на тези избори. И мълчаливото политическо мнозинство се включи и избра пътя на мира в лицето на Йотова. Тя трябва да продължи да се вслушва в него, за да продължи то да я подкрепя. А тя да бъде гарант за социална държава, гарант за мира, достоен представител, какъвто е била и досега във външните отношения и вътре в ЕС, и извън ЕС в тази голяма геополитическа турбуленция. Това каза основателят на СИНПИ д-р Калоян Паргов в ефира на Нова нюз.

По думите му Илияна Йотова е част от БСП и част от лявото пространство по тази причина стана вицепрезидент на безпартийния кандидат генерал Румен Радев през 2016 г. „Те са първата президентска двойка, която изкара мандатите си безпроблемно и безконфликтно като президент и вицепрезидент за разлика от предишни такива“, отбеляза Паргов и допълни: „Румен Радев върна жеста на социалистите. Помните, че през 2025 г. го призовах да ни върне жеста, подкрепяйки Илияна Йотова и той го направи“.

Според него с избора на Илияна Йотова, сам по себе си, БСП едва ли е може да излезе от извънпарламентарното блато (по думите на водещата), само защото имаме президент социалист, който е получил широка подкрепа.

„Оттук нататък трябват смели и решителни стъпки към промяна на облика на лявото. Защото БСП не го представлява вече, тъй като едва ли има само 70-80 хиляди леви хора в България. Те са много повече и ги виждаме разпръснати в различни партии“, изтъкна Калоян Паргов.

Той посочи, че в България 90% от икономиката е частна. Това, което в момента се случва на бизнеса и с цените на горивата, и с всичко останало, създава огромни затруднения. Създава опасност да имаме структурна безработица в някои сектори дори, което ще натежи социално на бюджета, тоест ще изземе част от ресурса, който може да се инвестира и да се вложи в нещо по-добро.

„Самият премиер говори за промяна на икономическия модел – нещо, което ние и аз самия говоря от няколко години. Става въпрос за това от политика на заеми и европейски средства, с които да поддържаме стандарта и качеството на живот, да минем към качествено нов икономически модел, който да генерира приходи, да генерира добавена стойност, да генерира по-голямо брутно богатство, което да го преразпределяме в размер от около 40% от БВП, което мисля, че вече е по-лява политика“, каза основателят на СИНПИ.

Паргов счита, че и правителството, а и самата Йотова трябва да бъдат гарант за мира и за запазване на социалната държава. „Защото виждате какво става във Франция, в Германия, в други държави. И тук ситуацията не е розова, финансите не са в добро състояние. Трябва да се търсят ефективни решения и най-важното – не трябва да се смачкват тези, които произвеждат продукт и богатство. Говоря за частната инициатива, която пък е носител на работни места и заплати, на данъци и пълнят бюджета. Т.е. трябва да има един по-внимателен прочит и баланс в това отношение“, заяви Калоян Паргов.