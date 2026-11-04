Кабинетът решава! Промени в данъците, комитет за Левски и Ботев

Министерският съвет ще одобри днес промени в шест данъчни закона. Това предвижда дневният ред на редовното правителствено заседание.

Сред тях са Законът за данъка върху добавената стойност, Законът за данъците върху доходите на физическите лица и Законът за корпоративното подоходно облагане. Промените в данъчните закони обикновено вървят заедно с бюджета за следващата година. Проектобюджетът за 2027 г. се очаква в петък.

Финансовото министерство внася и промени в Закона за местните данъци и такси, в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за счетоводството. В дневния ред има и промени в Закона за независимия финансов одит. Какво съдържат законопроектите, ще стане ясно, след като бъдат одобрени и публикувани.

Министрите ще одобрят и законопроекти за промени в Закона за ДАНС и в Закона за отбраната и въоръжените сили.

Пари за родителите на деца без място в детска градина

Правителството ще отпусне допълнителни средства на общините. С тях ще бъдат компенсирани родителите на деца, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места. Компенсацията е за разходите, направени между 1 юли и 14 септември 2026 г.

Допълнителни разходи ще бъдат одобрени и по бюджетите на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на културата.

Енергийно партньорство с Азербайджан, Грузия и Турция

Кабинетът ще одобри проект на споразумение за стратегическо партньорство в областта на чистата енергия между България, Азербайджан, Грузия и Турция. Предвиден е и меморандум между Министерството на енергетиката и Международната агенция по енергетика.

Комитет за Левски, Ботев и Освобождението

По предложение на министъра на културата ще бъде създаден национален комитет за отбелязване на три годишнини през 2027 и 2028 г.: 190 години от рождението на Васил Левски, 180 години от рождението на Христо Ботев и 150 години от Освобождението на България.

Министрите ще разгледат искане на „Кока-Кола ХБК България“ за промяна в концесионния договор за минералната вода от находище „Банкя“. Ще бъде одобрен доклад за състоянието на защитата при бедствия, както и участието на България с национални щандове на изложенията „Зелена седмица 2027“ в Берлин и „ПроВайн 2027“ в Дюселдорф. Правителството ще прехвърли безвъзмездно държавен имот на община Гърмен.

Кабинетът ще одобри и позициите на България за заседанията на Еврогрупата и на Съвета ЕКОФИН на 9 и 10 ноември в Брюксел.