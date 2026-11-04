Радев разби манипулациите за пенсиите. Разкри финансовия разгул на предишните (ВИДЕО)

Изборите свършиха и с тях трябва да приключат и манипулациите. С тези думи премиерът Румен Радев разби на пух и прах твърденията, че правителството предвижда промяна във втория пенсионен стълб, както вчера твърдеше опозицията от ПП-ДБ и ГЕРБ. Радев категорично отрече да се обсъжда или планира подобна промяна.

Неоснователни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите във втория стълб. Време е някои политици да разберат, че предизборната кампания приключи, отсече премиерът.

Румен Радев още веднъж увери, че цените на тока и парното няма да се вдигат. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е независим регулатор и правителството не се намесва в работата ѝ, коментира премиерът. Той съобщи, че има механизми, с които правителството да не позволи промяна за цените.

По думите му въпреки чувствителното увеличение на цената на газа регулаторът е решил да не променя цените на парното и електроенергията за битовите потребители до края на отоплителния сезон.

Той посочи, че въпреки поскъпването цената на газа за България остава с близо 40% по-ниска от европейския борсов индекс ETF. Според Радев това допринася за запазването на конкурентоспособността на българския бизнес.

„Въпреки увеличението, и аз много ясно заявих тук, преди седмица на заседание на Министерския съвет, че правителството ще подкрепи това решение със своите механизми. И повтарям още веднъж – цената на тока и парното няма да се увеличава“, заяви Радев.

Премиерът припомни трите одитни доклада на Сметната палата, които разкриха безхаберието на предишните управляващи в социалните плащания. Със съкрушителна диагноза за предишни управления, финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 г. много над 3%, но прикрит, за да влезем в еврозоната, коментира Радев.

Той посочи още натрупани и неразплатени задължения, които са се отразили на бюджета за 2026 г. и ще продължат да тежат и върху този за 2027 г.

Въпреки наследените проблеми правителството предприема решителни стъпки за възстановяване на бюджетната дисциплина и преодоляване на свръхдефицита, заяви Радев.

По думите му целите са изпълнение на ангажиментите за повишаване на доходите и пенсиите, подкрепа за хората и семействата, учениците, студентите и младите лекари, както и провеждане на реформи и увеличаване на инвестициите в стратегически сектори.

Сред посочените от него приоритети са отбраната, здравеопазването, образованието, иновациите, културата, науката и спортът, както и създаването на условия за инвестиции и икономически растеж.