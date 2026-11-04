Политика

Радев разби манипулациите за пенсиите. Разкри финансовия разгул на предишните (ВИДЕО)

Неоснователни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите във втория стълб, каза Радев

Радев разби манипулациите за пенсиите. Разкри финансовия разгул на предишните (ВИДЕО)
Снимка: bTV
04 ное 26 | 10:07
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Мира Иванова

Изборите свършиха и с тях трябва да приключат и манипулациите. С тези думи премиерът Румен Радев разби на пух и прах твърденията, че правителството предвижда промяна във втория пенсионен стълб, както вчера твърдеше опозицията от ПП-ДБ и ГЕРБ. Радев категорично отрече да се обсъжда или планира подобна промяна.

Неоснователни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите във втория стълб. Време е някои политици да разберат, че предизборната кампания приключи, отсече премиерът.

Румен Радев още веднъж увери, че цените на тока и парното няма да се вдигат. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е независим регулатор и правителството не се намесва в работата ѝ, коментира премиерът. Той съобщи, че има механизми, с които правителството да не позволи промяна за цените.

По думите му въпреки чувствителното увеличение на цената на газа регулаторът е решил да не променя цените на парното и електроенергията за битовите потребители до края на отоплителния сезон.

Той посочи, че въпреки поскъпването цената на газа за България остава с близо 40% по-ниска от европейския борсов индекс ETF. Според Радев това допринася за запазването на конкурентоспособността на българския бизнес.

„Въпреки увеличението, и аз много ясно заявих тук, преди седмица на заседание на Министерския съвет, че правителството ще подкрепи това решение със своите механизми. И повтарям още веднъж – цената на тока и парното няма да се увеличава“, заяви Радев.

Премиерът припомни трите одитни доклада на Сметната палата, които разкриха безхаберието на предишните управляващи в социалните плащания. Със съкрушителна диагноза за предишни управления, финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 г. много над 3%, но прикрит, за да влезем в еврозоната, коментира Радев.

Той посочи още натрупани и неразплатени задължения, които са се отразили на бюджета за 2026 г. и ще продължат да тежат и върху този за 2027 г.

Въпреки наследените проблеми правителството предприема решителни стъпки за възстановяване на бюджетната дисциплина и преодоляване на свръхдефицита, заяви Радев.

По думите му целите са изпълнение на ангажиментите за повишаване на доходите и пенсиите, подкрепа за хората и семействата, учениците, студентите и младите лекари, както и провеждане на реформи и увеличаване на инвестициите в стратегически сектори.

Сред посочените от него приоритети са отбраната, здравеопазването, образованието, иновациите, културата, науката и спортът, както и създаването на условия за инвестиции и икономически растеж.

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Автор Мира Иванова

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