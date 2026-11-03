Паргов: Трябват смели и решителни стъпки към промяна на лявото

Мълчаливото политическо мнозинство се включи и избра пътя на мира в лицето на Илияна Йотова. Оттук нататък тя трябва да продължи да се вслушва в това мнозинство, за да продължи то да я подкрепя, а тя да бъде гарант за социална държава, гарант за мира, достоен представител във външните отношения. Това коментира в "Денят на живо" топ социлистът Калоян Паргов.

Той заяви, че Илияна Йотова е част от БСП и от лявото пространство. "Тя се идентифицира с това пространство и по тази причина стана вицепрезидент на безпартийния кандидат Румен Радев през 2016 г.", заяви той. По думите му те са първата президентска двойка, която е изкарала мандата си безпроблемно и безконфликтно като президент и вицепрезидент, за разлика от предишните такива.

"Това е една уникална двойка, която в момента си смени местата. И Румен Радев върна жеста на социалистите. През 2025 г. го бях призовал да ни върне жеста, подкрепяйки Илияна Йотова, и той го направи", каза Паргов.

"Оттук нататък БСП с избора на Илияна Йотова сама по себе си едва ли ще може да излезе от това блато просто ей така, защото имаме президент социалист, който е получил широка подкрепа. Оттук нататък трябват смели и решителни стъпки към промяна на облика на лявото, защото БСП сама по себе си вече не го представлява", добави той.

По отношение на пенсионния фонд Паргов заяви, че това е тема, която ще се развива в следващите години. "Миналата година, при предишното правителство, имаше спорове, най-вече отново с втория стълб и частния интерес", каза той и добави: "Много хора символично предприеха стъпка, в която си прехвърляха партидите към първия стълб".

"Има други варианти, които чувам, че готви кабинетът, но не е моя работа в момента да ги обявявам", каза Паргов. Той уточни, че става дума за варианти за мултифондовете, но и за появяване на конкуренция, която да урегулира процесите.

Относно това дали ще има протести срещу кабинета, той коментира: "Ролята на опозицията е да бъде коректив на властта. Това може да го прави както с парламентарни, така и с извънпарламентарни средства. Очевидно е, че миналогодишните сценарии, които се случиха на миналогодишния кабинет, ще се повторят и на този. Разликата е, че Радев не е Борисов. Самият Радев, като бивш военен, е готов да върви докрай и в изборната нощ той го каза".