Енергетика и сигурност! Унгарският дипломат № 1 идва в България

Вицепремиерът и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан е на посещение в България. Тя ще обсъди сътрудничеството между Будапеща и София с българския си колега Велислава Петрова. По повод Деня на българо-унгарското приятелство външните министри на двете страни ще открият изложба, посветена на историята на къщата-музей "Лайош Кошут" в Шумен. Петрова и Орбан ще положат венци пред мемориалната плоча на св. Иван Рилски в базиликата "Света София".

Отношенията между София и Будапеща, възможностите за задълбочаване на търговско-икономическите връзки, насърчаването на инвестициите и партньорството в областта на енергийната сигурност, ще обсъдят министрите на външните работи на България и Унгария. Велислава Петрова и Анита Орбан ще разговарят и по теми от европейския и международния дневен ред, като разширяването на Европейския съюз, войната на Русия в Украйна и сигурността в региона на Черно море.

Визитата на унгарския външен министър на днешния 19 октомври, в който отбелязваме паметта на небесния покровител на България Св. Йоан Рилски Чудотворец, съвпада с Деня на българо-унгарското приятелство. Петрова и Орбан ще открият изложба за историята на къщата-музей, в която по време на изгнанието си в Шумен е живял водачът на унгарската революция Лайош Кошут. Тя е паметник на възрожденската архитектура от 30 години на 19 век.

Акцент в разговорите на Петрова и Орбан ще бъдат дейността и ролята на българската общност в Унгария. Тя води началото си още от 14 век. Най-старото българско сдружение в Европа е това на българите в Унгария, създадено през 1914 година.

В Будапеща е и най-старата българска църковна община извън страната. Традициите на българското градинарство са вписани в Националния регистър на Унгария за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. По официални данни близо 6 хиляди и 300 са българите в Унгария. Те са едно от 13-национални малцинства в Унгария, признати официално през 1993 година. Преди две години в Будапеща беше открит Българския културно-образователен център, изграден с подкрепата на българската и унгарската държава.