Иво Христов каза до какво води самоизолирането на елита

Тази социална бомба във Франция тиктакаше през последните 20 години. Това каза вицепремиерът Иво Христов в интервю за БНТ. Този взрив е донякъде очакван, а драмата започна със самоизолирането на елита, в превръщането на социалната политика и битка на елита срещу всички недоволни, допълни той.

Когато има изгоряло кметство и унищожени сгради - това значи, че някогашните криминални случай вече са ескалирали до социален феномен", коментира вицепремиерът.

"Аз бих казал, че във Франция голямата драма започна със самоизолирането на елита от проблемите на обществото", посочи Христов, който изключи да има връзка с политиката на Марин Льо Пен, свързана с тази на "Прогресивна България".

Според него "политическият миш-маш" е най-голямата опасност, пред която е изправена Франция. Той сравни ситуацията с протестите в Париж и другите френски градове с управлението на сглобката в правителството на Николай Денков-Мария Габриел, управлявало в периода 2023-2024 година.

Ние ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%, заяви вицепремиерът в студиото на „Денят започва“. Той добави, че не е привърженик на строгите рамки, както и че почти никъде в Европа той не достига тази стойност.

"А представете си в какви рамки ще бъде след тази вълна от вандализъм, която ще удари всички застрахователи в цяла Европа. Особено във Франция. Във Франция трудно ще се намери премиер, който да се нагърби да управлява страната при сегашния дисбаланс", каза Христов.

"Надявам се да го постигнем. Но нека да видим дебатите в парламента и всички останали корекции", посочи още вицепремиерът.

Иво Хрисотв коментира и предвидените в проекта на бюджет увеличения на пенсиите с 8%, на заплатите в бюджетната сфера с 5% и на учителите. Според него не бива да се говори за увеличение на калпак, а за компенсация за най-засегнатите.

Иво Христов заяви, че е логично дроновете, които удариха кораби в Черно море, да са руски, но допълни, че трябва да се изчака края на разследването, за да има официална позиция:

"Разбира се, чакаме разследване. Едно е човек да коментира и да не носи политическа отговорност. Друго е да заяви официална позиция. Ясно е, че логично е това да са руски дронове, предвид ударените кораби", каза Христов. Попитан какво следва, ако дроновете са руски, той отговори: "Аз не мога да коментирам хипотези, които не са установени. Те трябва да бъдат установени".

Впрочем, всички тези истерици, които притискат кабинета да заяви, че дроновете били руски без да е установено, те какво очакват? Да се задейства член пети? Сигурни ли са, че ще се задейства член пети, ако някой го поиска? Сигурни ли са, че член четвърти и член пети обслужват български и европейски интереси? Всички страни в НАТО се опасяват от задействането на член четвърти и член пети. Защото това е стъпка в ескалацията към война, коментира още вицепремиерът.

Иво Христов обясни, че предложеният мораториум в Черно море означава да се спрат всякакви враждебни военни действия.

"Това няма да стане отведнъж, тъй като дори и да спрат атаките срещу кораби, които и Украйна, и Русия извършват, то в Черно море плават неограничено количество мини, които ще трябва да бъдат деминирани следващите години. Има множество еко проблемни в следствие на потънали кораби, както и висок застрахователен риск, който също възпира доставчиците на транспортни услуги да плават в Черно море. Виждате колко проблеми са натрупани дори към този момент. Дори ако приемем, че войната спре отраз. Кой ще решава тези проблеми? Няма кой да дойде да деминира вместо нас.", каза Христов. Според него, политиците в България трябва да реалисти по отношение на войната в Украйна:

"Винаги против войната, никога за нейнито ескалиране. Ние сме против това да се доставя въоръжение на Украина, против това да се продължава касапницата и кръвопролитието. Това е единственият реалистичен курс. Против това България да бъде въвлечена в чужди геополитически сблъсъци. Против войната до победен край, която президентът Радев още навремето изобличи като несъстоятелна теза, която вече всички констатират към днешна дата.", коментира вицепремиерът.