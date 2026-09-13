Нанасят тежък удар на Орбан в Евросъюза, ето кой ще го спаси
Унгария трябва да бъде лишена от правото си на глас в ЕС, твърдят министри
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Унгария трябва да бъде лишена от правото си на глас в ЕС, твърдят министри
ООН ще отнеме правото на глас на 15 държави, които не са си платили членския внос. Писмо с такова разпореждане е било изпратено до Общото събрание на...
Близо 10 хиляди македонци, сърби и черногорци са в изборните списъци в община Кюстендил с право да участват в парламентарни избори на 5-и октомври. Об...
Вашингтон. Съединените щати се разминаха с правото си на глас в Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), след като пропуснаха кр...