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15 държави без глас в ООН

15 държави без глас в ООН

ООН ще отнеме правото на глас на 15 държави, които не са си платили членския внос. Писмо с такова разпореждане е било изпратено до Общото събрание на...

23 януари | 22:15
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