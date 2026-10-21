Провали се извънредно заседание на парламента по ключов въпрос

Парламентът трябваше днес да проведе извънредно заседание, въпреки че депутатите си гласуваха двуседмична ваканция заради предстоящите избори. Кворум обаче не беше събран, което доведе до закриването на заседанието. От управляващите се регистрираха само 21 народни представители. Гласовете на опозицията не достигнаха за събирането на необходимия кворум.

Искането за извънредна сесия беше от депутатите на "Продължаваме Промяната", които получиха подкрепата на "Демократична България" и ГЕРБ-СДС. Причината - помилването на Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Единствената точка в дневния ред предвиждаше изслушване на представители на затворническата администрация, медицински специалисти и ръководители на служби за сигурност.

Атанасов беше помилван от Илияна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че той не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие.

Същевременно от „Демократична България” казаха, че са събрали нужните подписи за свикване на извънредно заседание за палежа на антените на „Старлинк“. Подкрепа дошла от „Продължаваме Промяната” и ГЕРБ.

„Какво да крием? Те толкова много държат парламентарната трибуна да се превърне в платформа за предизборна агитация и за калташка кампания”, заяви председателят на ПГ на „Прогресивна България” Петър Витанов. Според него в момента темата не е важна и за самата опозиция. „Ние сме предоставили над 20 души да се регистрират. Ако за тях беше значима, важна тема, щяха да съберат хората”, каза Витанов.

Той допълни, че по темата президентската институция е отговаряно многократно. „Мога да поема ангажимент, че след изборите, когато се абстрахираме от всички предизборни страсти, на тази тема ще бъде обърнато внимание. Защо? Защото и според мен има някъде проблем. Но той не е в президентската институция, както вие много добре знаете”, допълни Витанов.

„Какво толкова тайно има, какво се случи толкова? Нека да дойдат и да обяснят. Тя е била вицепрезидент, може да я е накарал президентът да подпише това нещо. Според мен управляващите са в пълна истерия. Само насилие, само използване на МВР, специалните служби, натиск върху кметове, натиск върху партии. Виждам вчера, че премиерът е супер притеснен. Обяснява: „Борисов, Пеевски, някой ще ги докара на власт, „сглобката” се връща”. Хайде да го спрат! Пълен провал! С натиск няма да стане. Обръщам се към премиера. Насилието води само към едно - към края на това правителство”, каза лидерът на ДПС Делян Пеевски.