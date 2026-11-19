Китай избра един от най-необикновените си градове за историческата среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин. Шънджън, където тримата лидери се събраха за разговори в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), е витрината на китайското икономическо чудо.

Преди 46 години тук имало предимно рибарски селища и земеделски земи, а днес по улиците се движат таксита без шофьори, дронове доставят кафе, роботи обслужват клиенти, а небостъргачите сякаш нямат край. Пекин използва домакинството на форума, за да покаже пред света не само дипломатическото си влияние, но и забележителното преобразяване на китайската икономика.

Защо тримата световни лидери се срещат точно тук

Шънджън се превърна в център на световната дипломация на 18 и 19 ноември. Срещата между президентите на САЩ, Русия и Китай е безпрецедентна по своя формат, а сред основните теми са войната в Украйна, контролът върху ядрените оръжия и международната сигурност. Форумът събира лидерите на икономики, които имат огромно влияние върху световната търговия и технологичното развитие.

Изборът на Шънджън не е случаен. Китайският президент Си Цзинпин посреща гостите си в града, който най-ясно показва резултатите от икономическите реформи на страната. Тук се намират централите на някои от най-големите китайски технологични компании, тук се разработват електрически автомобили, роботи и дронове, а производствените предприятия работят в тясна връзка с научните и инженерните центрове.

Огромни билбордове по главните булеварди приветстват гостите с надпис: "Съберете се в Шънджън, станете свидетели на чудесата". Посланието е насочено и към чуждестранните лидери, които пристигат в момент на сериозни търговски противоречия между Китай и Запада.

Според Чим Лий, старши анализатор в Economist Intelligence Unit, изборът на Шънджън е продиктуван едновременно от вътрешни и международни съображения. Градът е част от огромната икономическа зона на Големия залив, която включва Хонконг, Макао и Гуанджоу. Китай иска да превърне този район в световен център за технологии, иновации и международна търговия. Домакинството на АТИС позволява да бъде показана и устойчивостта на Шънджън въпреки геополитическите сътресения, отбелязва Ройтерс.

Таксита без шофьори и кафе от небето

Една от най-необичайните гледки в Шънджън са автомобилите, които се движат без човек зад волана. Пътникът поръчва такси чрез мобилно приложение, качва се и автомобилът самостоятелно поема към зададената дестинация. Електронните системи разпознават светофарите, пешеходците и останалите превозни средства, като управляват скоростта и извършват необходимите маневри.

Журналисти на Асошиейтед прес изпробваха подобно такси, което ги превозило на разстояние 7,6 километра за 24 минути. Автомобилът намалявал скоростта пред завоите, спирал пред пешеходци и спазвал светофарите. Пътуването струвало само 12,7 юана, или приблизително 1,90 долара, благодарение на отстъпка за първа поръчка. Засега услугата работи в определени части на града и по маршрути между предварително обозначени точки.

Още по-необичайна е възможността човек да получи кафе, чай или обяд по въздуха. Китайската компания "Мейтуан" използва специални дронове, които пренасят поръчките до пунктове в паркове и туристически зони. Клиентите избират желаната храна през приложение, а след доставката я получават от автоматизирани станции с помощта на QR код.

Услугата е част от развиващата се китайска икономика на ниските височини, която включва използването на безпилотни летателни апарати за доставки и други дейности. Любопитното е, че точно заради срещата на световните лидери дроновете трябваше временно да останат на земята. От 11 ноември доставките в Шънджън бяха преустановени за десет дни по искане на регулаторните органи.

В града се използват и роботи за доставки, почистване и обслужване на клиенти. Компаниите разработват хуманоидни машини, способни да пренасят предмети, да извършват складови операции и да помагат в производствени предприятия. Някои от тези технологии вече се предлагат на пазара, докато други все още преминават през изпитания.

От рибарски селища до 18 милиона жители

Историята на Шънджън е една от най-впечатляващите в съвременната икономика. През 1980 г. районът край границата с Хонконг бил сравнително слабо развит. Имало малки населени места, рибарски селища, земеделски земи и ограничена промишленост. Именно тогава китайският лидер Дън Сяопин решил да превърне Шънджън в една от първите специални икономически зони на страната.

Решението било революционно за комунистически Китай. В новата зона се създавали условия за привличане на чуждестранни инвестиции, частно предприемачество и по-свободно развитие на стопанската дейност. Близостта до Хонконг се оказала решаваща. Компаниите започнали да откриват заводи, а хора от различни части на Китай пристигали в търсене на работа.

Първоначално Шънджън бил огромна производствена площадка за дрехи, играчки и сравнително евтини потребителски стоки. Постепенно обаче предприятията започнали да произвеждат все по-сложна електроника. През първото десетилетие на XXI век компании като "Фокскон" сглобявали тук телефони и други електронни устройства за световни марки.

Днес населението на Шънджън надхвърля 18 милиона души. Градът е изпълнен с модерни жилищни комплекси, огромни търговски центрове, паркове и небостъргачи. Един от най-внушителните е близо 600-метровият финансов център "Пин Ан", сред най-високите сгради в света. Там, където някога имало ниски постройки и полета, сега се издигат цели квартали от стъкло и стомана.

Китайската Силициева долина ражда нови технологии

Шънджън отдавна е надраснал ролята си на промишлен център. Днес той е известен като китайската Силициева долина. Тук се намира централата на BYD, превърнала се в един от световните лидери при електрическите автомобили. В града работят телекомуникационният гигант "Хуауей", технологичната компания "Тенсент" и производителят на дронове DJI.

Голямото предимство на Шънджън е съсредоточаването на производители, инженери, доставчици и научни екипи на сравнително малка територия. Нова идея може бързо да бъде превърната в прототип, защото необходимите компоненти и специалисти често се намират само на няколко километра. Това привлича предприемачи от цял Китай.

Един от технологичните центрове, InnoX, обединява над 120 стартиращи компании. Там се разработват устройства за възстановяване след спортни натоварвания, електрически плавателни съдове, роботизирани системи и различни продукти с висока технологична стойност. Според съоснователката на центъра Карол Ю около 80% от проектите са насочени към чуждестранни клиенти.

Подкрепата на държавата също има голямо значение. В един от новите технологични райони на града проектите с държавно участие вече надхвърлят 60 милиарда юана, или приблизително 8,7 милиарда долара. Сред приоритетните отрасли са роботиката, авиационните технологии и киберсигурността.

Местните власти подпомагат предприемачите чрез условия за наемане на помещения, привличане на служители и достъп до производствена инфраструктура. В някои случаи държавата участва в ранното финансиране на компаниите, след което те търсят частни инвеститори. Този модел е част от усилията на Китай да премине от производство на евтини стоки към разработване на собствени високотехнологични продукти.

Големите амбиции срещат търговските бариери

Въпреки впечатляващия технологичен напредък Шънджън е изправен пред сериозни икономически предизвикателства. Много от компаниите продължават да разчитат на продажби в чужбина, особено на по-богатите пазари в САЩ и Европа. Според Ройтерс местните предприемачи все по-активно насочват продуктите си към чуждестранните потребители, които имат по-голяма покупателна способност.

Данните показват значителна разлика между вътрешното потребление и външната търговия. През първите девет месеца на 2026 г. износът на Шънджън е нараснал с 18,5%, докато продажбите на дребно са се увеличили само с 2,3%. Заради слабостите на вътрешния пазар редица компании предпочитат да търсят възможности зад граница.

Това обаче ги изправя пред нови ограничения. Американските мита и европейските търговски мерки затрудняват достъпа на някои китайски продукти до международните пазари. Производители вече преместват части от производството си в други азиатски държави, за да намалят разходите от митата. Въпреки това основните компоненти и инженерни разработки често продължават да идват от Шънджън.

Тъкмо тези противоречия са част от икономическия дневен ред на срещите между световните лидери в града. Китай представя Шънджън като пример за собственото си технологично развитие, докато Вашингтон и Пекин продължават преговорите за търговските ограничения, достъпа до технологии и стратегическите суровини. На този фон форумът на АТИС събира представители на 21 икономики от Азиатско-тихоокеанския регион, а китайските компании търсят нови възможности за международни партньорства.