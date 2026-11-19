Американският президент Доналд Тръмп проведе неочаквана среща с руския си колега Владимир Путин в кулоарите на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АПЕК) в китайския град Шънджън. Двамата се отделиха в самостоятелна зала на конферентния център преди предвидените официални разговори. Тръмп демонстрира изключително приятелско отношение към руския лидер и отправи топли думи към говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Журналистите обаче получиха достъп само до първите 58 секунди от срещата.

"Той е мой приятел"

Американският президент пристигна в залата, придружаван от министъра на финансите Скот Бесънт и Стивън Милър от администрацията на Белия дом. На влизане Тръмп приятелски потупа по ръката Дмитрий Песков и му каза: "Вършите страхотна работа". След това се насочи към Владимир Путин и се ръкува с него, показват кадрите на телевизионния журналистически пул.

"Кой е той? Той е мой приятел", заяви Тръмп, докато вървеше към руския президент. След ръкостискането американският държавен глава изрази задоволство от възможността двамата да разговарят и подчерта, че очаква предстоящата им официална двустранна среща.

"Имаме прекрасни отношения от много години. Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща или поне да започнат. Но вярвам, че те ще се случат", каза Тръмп на Путин.

Само 58 секунди след влизането на американския президент представителите на медиите бяха помолени да напуснат помещението. Разговорът между двамата лидери продължи без присъствието на телевизионните камери.

Важни срещи в Китай

Неочакваната среща се състоя на фона на интензивната дипломатическа програма на Тръмп в Шънджън, където са събрани лидерите на водещи световни икономики. Американският президент трябва да проведе и двустранни разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин.

Ден по-рано, на 18 ноември, Тръмп и Путин вече размениха поздрави и се ръкуваха по време на официалните прояви на форума. Това беше първата им среща лице в лице след разговорите в Аляска през август 2025 г.

В навечерието на форума представители на Вашингтон и Москва потвърдиха подготовката на контакти между двамата президенти. Сред основните теми, които се очаква да бъдат обсъдени, са войната в Украйна, отношенията между САЩ и Русия и въпросите за ядреното въоръжаване.

В програмата на срещата на върха е предвиден и тристранен разговор между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин. Трите държави имат различни позиции по редица международни въпроси, като се очаква разговорите да засегнат както глобалната сигурност, така и конфликтите в Украйна и Близкия изток.