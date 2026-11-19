Започна двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Шънджън, където се провежда форумът на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК). Разговорите се състоят в резиденцията „Килин Вила“ и са част от натоварената дипломатическа програма, която включва и историческа тристранна среща с руския президент Владимир Путин. Графикът обаче претърпя промени заради неочаквания разговор между Тръмп и Путин по-рано, съобщава Ройтерс.

Неочакваната среща с Путин промени графика

По първоначалния график срещата между Тръмп и Си трябваше да започне в 12:45 ч. местно време (6:45 ч. българско време). Вместо това американският президент проведе непланиран разговор с Владимир Путин в отделно помещение на конферентния център на АПЕК.

Тръмп беше придружаван от министъра на финансите Скот Бесънт и съветника си Стивън Милър. При влизането си той потупа приятелски по ръката говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и му каза, че върши страхотна работа. След това се ръкува с руския президент и го нарече свой приятел.

„Имаме прекрасни отношения от много години. Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща или поне да започнат. Но вярвам, че те ще се случат“, заяви Тръмп.

Само 58 секунди след влизането му журналистите бяха изведени от помещението. Засега няма яснота дали по-късно ще се проведе още една отделна среща между американския и руския президент.

Според информацията на журналистическия пул кортежът на Тръмп е потеглил от конферентния център в 13:04 ч. местно време (7:04 ч. българско време). Той е пристигнал в резиденцията „Килин Вила“ около 13:30 ч. (7:30 ч. българско време).

Предстои историческата тристранна среща

По официалната програма преговорите между Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин трябва да започнат в 14:30 ч. местно време (8:30 ч. българско време). Засега обаче не е ясно дали този час ще бъде спазен заради забавянето на предходните разговори.

Тристранният формат е безпрецедентен и събира на една маса лидерите на САЩ, Китай и Русия. Сред основните очаквани теми са контролът върху ядрените оръжия, войната в Украйна и конфликтът в Иран.

Двустранните преговори между Тръмп и Си имат и важен икономически дневен ред. Вашингтон и Пекин продължават да спорят за търговските ограничения, достъпа до съвременни технологии и доставките на редкоземни елементи. Двете най-големи икономики в света се опитват да запазят постигнатото временно търговско примирие, като същевременно защитят собствените си стратегически интереси.

След приключването на срещите в Шънджън Доналд Тръмп трябва да отпътува обратно за САЩ.