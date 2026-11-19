Безпрецедентната тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Китай - Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин - приключи след около час и 20 минути разговори в китайския град Шънджън, предаде АФП. Първият по рода си формат на най-високо равнище между трите световни сили се състоя на 19 ноември в правителствения комплекс "Килин Вила".

Веднага след края на преговорите американският президент Доналд Тръмп напусна комплекса с автомобилния си кортеж и се отправи директно към летището в Шънджън. Още в началото на разговорите и тримата държавни глави подчертаха общата отговорност, която Вашингтон, Москва и Пекин носят за поддържането на международния мир и глобалната стабилност, като фокусираха дневния си ред върху ядрената сигурност, войната в Украйна и икономическите последици от регионалните кризи.

Исторически формат с "епохално значение"

Както Доналд Тръмп, така и домакинът Си Дзинпин акцентираха върху факта, че подобна тристранна среща се провежда за първи път в съвременната история.

"Радвам се, че това пътуване ни даде възможност да проведем първата в историята тристранна среща между лидерите на Съединените щати, Русия и Китай. В този смисъл, аз мисля и в много други отношения, днес наистина пишем история", заяви американският президент.

Китайският лидер също определи събитието като преломен момент в международните отношения: "Събирането на лидерите на Китай, Русия и Съединените щати за първи път в историята има епохално значение".

Ядреното разоръжаване и стратегическата стабилност

Една от централните теми в разговорите беше контролът върху въоръженията и предотвратяването на ядрена ескалация. Тръмп посочи, че като държави, разполагащи с най-големите ядрени арсенали в света, трите сили имат уникален шанс да започнат диалог за тяхното намаляване, макар да призна, че подобна задача е "много трудно за осъществяване".

"Като трите най-големи ядрени сили в света, при това с голяма преднина пред останалите, Съединените щати, Русия и Китай са в уникална позиция да обсъдят как да намалят броя на ядрените оръжия на Земята, както и да ограничат риска тези оръжия някога да бъдат използвани", изтъкна Тръмп.

Си Дзинпин подкрепи необходимостта от твърди гаранции за ядрена сигурност и спазване на международните договори:

"Ядрената война не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води. Трябва да бъдат положени всички усилия за предотвратяване на ядрена война, за спазване на Договора за неразпространение на ядреното оръжие и за поддържане на глобалната стратегическа стабилност", заяви китайският държавен глава.

Войната в Украйна, продоволствената и енергийната сигурност

Войната в Украйна също заемаше водещо място в разговорите, като още в уводните си думи Тръмп потвърди, че конфликтът между Москва и Киев ще бъде обсъден директно.

Руският президент Владимир Путин от своя страна заяви, че трите държави споделят редица допирни точки при търсенето на изход от международните кризи и носят "обща отговорност за поддържането на международния мир и сигурност".

"Нашите страни имат много съвпадащи интереси, когато става въпрос за разрешаването на регионални конфликти, включително, разбира се, конфликта в Украйна", посочи Путин.

Той уточни още, че в закритата част на разговорите тримата лидери ще разгледат и състоянието на световната продоволствена и енергийна сигурност, които са сериозно разклатени от военните конфликти в Украйна и Иран.

Ролята на постоянните членки на Съвета за сигурност на ООН

В заключителните акценти на откритата част Си Дзинпин призова САЩ, Русия и Китай да надмогнат противоречията си и да действат като стабилизиращ фактор в международната система.

"Като водещи световни сили и постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН нашите три държави трябва да дават добър пример, да си сътрудничат в справянето с глобалните предизвикателства, съвместно да гарантират световния мир и стабилност и да допринасят в по-голяма степен за напредъка на човечеството", обобщи китайският президент.