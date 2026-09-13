Хлопнаха вратите на пленарната зала. Парламентът заседава тайно
БСП определиха като "коалиция на войната" депутатите, гласували “за” разглеждането на помощта за Украйна
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БСП определиха като "коалиция на войната" депутатите, гласували “за” разглеждането на помощта за Украйна
Ямбол. В Ямбол бе подновено делото за трагедията край Петолъчката, когато след взривовете на 5 юни 2012 година загинаха трима души, а 10 други бяха ра...
Ямбол. Съдебният процес за трагедията край Петолъчката, където загинаха 3 души, а други 10 бяха ранени, се гледа при закрити врата. Решението е на съд...