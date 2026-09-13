Скелети на 8000 г. в Слатина
Неолитните гробовете са на трима възрастни и едно дете
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Неолитните гробовете са на трима възрастни и едно дете
Находката ще разкрие как са изглеждали хората, дали началото на първата европейска цивилизация в днешните български земи
Студенти и доброволци от САЩ и Нова Зеландия за шеста поредна година ще участват в разкопките на неолитното селище в местността Масовец край село Илин...
София. Няма столица в Европа, в която да има разкрити археологически структури на 8 000 години. Това каза Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община...
От Кибела до цар Иван Асен II възкръсват край Варна
Варна. Родни и чужди туристи пълнят през уикенда къща от неолита и халколита в селището на българския дух, вдигнато край магистралата Варна - Шумен. А...
София. Йорданка Фандъкова посети най-ранното неолитно селище в София, датиращо отпреди 8000 години, което се намира в кв. Слатина Археологът, отговар...