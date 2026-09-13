Поляците напускат Германия. Защо?
Нова тенденция за първи път от 25 години
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Нова тенденция за първи път от 25 години
Реваншът ще е протоколен
Археолози изровиха останките на шестгодишно дете
Защо се стигна до конфликта
Чакаме поляци и израелци
Автобусът е връщал в родината им полски туристи от България
Полският Легия иска Швиерчок под наем, от Разград не са съгласни
Легия Варшава готов да даде 2 млн. евро за тарана
Шампионът Нефтохимик приключи участие в турнира за купата на ЦЕВ
Полската компания "Корпо М фууд" иска да инвестира 8 млн. евро в предприятие за преработка на пчелен мед в Сливен. Това обяви бизнесменът Пьотър Рогал...
Няколко седмици след като чешки политик провъзгласи създаването на малката държава Либерланд, група поляци основаха кралство на границата между Словен...
Видин. Двама поляци се опитаха да напуснат България през Дунав мост 2 с 57 кг марихуана, съобщиха от митницата във Видин. На граничния пункт микробусъ...
Туристи от Полша и други европейски държави ще бъдат поканени по нов маршрут за културен туризъм в Кюстендилско. Разходката ще се прави за три дни, пр...
Полицията продължава издирването на двама полски туристи, които са изчезнали безследно в края на миналата седмица в курорта Златни пясъци. Мъжът и жен...
Пловдив. Автобус с полска регистрация е катастрофирал тази сутрин на 143-ия километър на магистрала "Тракия". Той е бил пълен с полски туристи, съобщи...
Адвокатски кантори влагат в несъбрани вземания с договори за обратен бонус
Благоевград. Гранична полиция разби най-големия канал за контрабанда на цигари по трасето Македония - Благоевград. При бясна среднощна гонка шофьорът...