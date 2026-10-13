Случаят „Ива Михайлова“ взриви стар спор. Журналист с остри думи за Скопие

Завръщането на Ива Михайлова в България предизвика нов остър разговор за отношенията ни със Северна Македония и защитата на българите в съседната държава. Журналистът Петър Колев заяви, че българското общество вече се е разделило с романтичните представи за Скопие и е започнало да гледа много по-трезво на отношенията между двете страни.

Пред Нова телевизия той отправи критики към дългогодишната политика на обещания за подкрепа, които според него не са били последвани от достатъчно конкретни действия. Проф. Спас Ташев от БАН също коментира случая, като подчерта необходимостта да бъде спазена презумпцията за невиновност на младата жена.

Край на приказките и романтиката

Според журналиста Петър Колев случаят с Ива Михайлова показва колко съществено се е променило отношението на българите към Северна Македония. Той припомни, че преди години темата е била възприемана като една от най-емоционалните страници на българската история, а отношението към съседната държава е било изпълнено с желание за подкрепа и сближаване. С времето обаче натрупаните разочарования са променили обществените нагласи.

Колев използва известната поговорка, че пътят към Ада е осеян с добри намерения, за да опише резултатите от този подход. По думите му българите вече са се освободили от ненужната емоционалност по темата. Журналистът обобщи досегашната политика към сънародниците ни в Северна Македония с определението „30 години приказки и романтика“.

Болезненият спомен за Спаска Митова

Колев постави специален акцент върху въпроса дали българските институции действително са защитавали хората с българско самосъзнание в Северна Македония. Според него през годините македонските българи са чували многократни уверения, че българската държава и общество стоят зад тях.

Като пример за разминаването между обещанията и реалността журналистът припомни случая със Спаска Митова. По думите му тя е попаднала в затвора заради бракоразводно дело, впоследствие се е разболяла и е починала.

С този пример Колев аргументира позицията си, че защитата на българите зад граница трябва да се измерва с конкретни действия, а не само с политически декларации.

Как Ива Михайлова се прибра в България

Другият важен въпрос, поставен в телевизионния разговор, е свързан с обстоятелствата около напускането на Северна Македония от Ива Михайлова. Колев отбеляза, че все още няма пълна публична яснота как младата жена е преминала границата.

Той изрази положително отношение към действията на нейния адвокат Николай Димитров, който я е придружил до България. Михайлова и защитникът й заявиха пред Нова телевизия, че са преминали през официален граничен пункт и че северномакедонските служители са били запознати със самоличността й.

Властите в Скопие обаче твърдят, че тя е имала забрана да напуска страната заради съдебното производство след катастрофата край Кочани. Тези противоречия предстои да бъдат изяснени.

Ива не бива да бъде обявявана предварително за виновна

Проф. Спас Ташев от Института за изследване на човека към БАН обърна внимание на друг съществен аспект от случая. Той напомни, че всеки човек е невинен до доказване на противното, докато в Северна Македония вече се правят внушения за виновността на Ива Михайлова във връзка с катастрофата. Според него е неправилно младата жена да бъде третирана като престъпник преди окончателното произнасяне на съда.

Ташев изрази мнение, че Скопие едва ли ще повдигне пред европейските институции въпроса за връщането й от България.

Здравето на Ива остава най-важно

И двамата коментатори поставиха акцент върху необходимостта младата жена да получи адекватна медицинска помощ.

Михайлова се завърна у нас заради влошеното си здравословно състояние и беше насочена за прегледи и лечение в болница „Пирогов“. В първите си думи след пристигането тя заяви, че се чувства в безопасност в България и благодари за подкрепата, която е получила.

Междувременно президентът Илияна Йотова също постави здравето й на първо място и изрази готовност да се срещне лично с нея, когато състоянието й позволява. Държавният глава подчерта, че компетентните институции трябва да изяснят обстоятелствата около завръщането, но най-неотложната задача е младата жена да получи необходимото лечение.

Колев припомни и че България е оказала медицинска помощ на младежи от Северна Македония, пострадали при пожара в дискотеката в Кочани.

Случаят с Ива Михайлова отново поставя въпроса как двете държави могат да съчетават спазването на закона, защитата на човешките права и необходимостта от добросъседски отношения.