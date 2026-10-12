Обрат с Ива Михайлова! Северна Македония заплете интрига

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни Ива Михайлова да е напуснала страната. Позицията на ведомството, изпратена до NOVA, идва часове след като младата българка се завърна в България и заяви, че е преминала границата напълно законно.

„Уважаеми, във връзка с лицето, за което отправяте запитване, Ви уведомяваме, че са извършени проверки в системата за граничен контрол на Министерството на вътрешните работи. Установено е, че за посоченото лице няма регистрирано излизане от територията на РС Македония“, се казва в официалния отговор на северномакедонското МВР.

Сам по себе си отговорът на ведомството не установява дали става въпрос за преминаване на границата извън официален граничен пункт, пропуск в системата за регистрация или други обстоятелства.

Изявлението поставя въпроси около обстоятелствата, при които Михайлова е напуснала Северна Македония. По-рано днес тя и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен контролно-пропускателен пункт, като са представили документите си.

„Прибрахме се съвсем легално през границата с моя адвокат. Предстои ми лечение в „Пирогов“. Бях репресирана заради българския си произход и не се чувствах добре. Щастлива съм, че съм тук и се чувствам в безопасност“, разказа Михайлова.

Защитникът ѝ също беше категоричен, че пътуването е осъществено през официален граничен пункт. „Извадихме си документите и преминахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме“, заяви Димитров.

Адвокатът на Ива Михайлова в Северна Македония Насер Рауфи заяви, че не е бил предварително уведомен за решението ѝ да се прибере в България. Пред македонския вестник „Вечер“ той посочи, че е научил за напускането ѝ едва тази сутрин и потвърди, че тя не е разполагала със съдебно разрешение да излезе от страната.

„И аз съм изненадан. Тази сутрин ме уведомиха, че е преминала границата. Няма разрешение от съда. Тъкмо възнамерявахме да подадем ново искане, тъй като имаше информация от Министерството на външните работи, че български лекари ще пристигнат, за да я прегледат“, обясни Рауфи.

По думите му съдебното производство срещу Михайлова ще трябва да продължи в нейно отсъствие. Предстои защитата да представи заключението на своя експерт по пътнотранспортни произшествия, който трябва да даде показания във връзка с обстоятелствата около катастрофата. Рауфи предполага, че решението за завръщането в България е било взето съвместно с българския ѝ адвокат Николай Димитров.

Президентът Илияна Йотова коментира, че е научила за завръщането на Михайлова едва тази сутрин и към момента не разполага с информация как е напуснала Северна Македония. „Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че първо компетентните органи в България трябва да се произнесат“, посочи държавният глава. Йотова изрази готовност да се срещне с младата жена, когато здравословното ѝ състояние позволява.

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че ще бъде извършена проверка за начина, по който Михайлова е преминала границата. „Ще бъдат предприети действия да бъдат разпитани, да се установи дали, кога, къде и как е пресечена границата. Ще проверим и всички други обстоятелства, включително дали има нужда от охрана“, заяви той.

Външният министър Велислава Петрова уточни, че Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за пътуването и не е участвало в организирането му. Според нея случаят показва, че продължителното търсене на решение за лечението на Михайлова не е довело до необходимия резултат.

През октомври 2025 г. Ива Михайлова пострада тежко при катастрофа край Кочани в Северна Македония. При челния сблъсък загина човек от другия автомобил, а младата жена получи сериозни травми на гръбначния стълб.

Срещу нея беше повдигнато обвинение във връзка с катастрофата. Михайлова твърди, че другият автомобил е навлязъл в нейното платно, докато прокуратурата поддържа различна версия за произшествието.

След инцидента документите ѝ бяха отнети и ѝ беше наложена забрана да напуска Северна Македония. В продължение на месеци тя настояваше да получи разрешение за специализирано лечение в България заради влошаващото си здравословно състояние. На 12 октомври стана ясно, че Михайлова вече е на българска територия. Очаква се тя да премине медицински прегледи в „Пирогов“.